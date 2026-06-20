علی اکبر رودباری در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون موضوع اجرای طرح پزشک خانواده با اشاره به آغاز این برنامه در شاهرود، اظهار کرد: هدف طرح ارتقای سطح سلامت جامعه، توسعه خدمات پیشگیرانه و افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی باکیفیت است.

وی با بیان اینکه شاهرود از اول مردادماه به جمع شهرستان‌های مجری این طرح می‌پیوندد، ادامه داد: وزارت بهداشت اجرای فاز دوم برنامه پزشک خانواده را به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرده و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نیز شهرستان شاهرود را برای اجرای این طرح انتخاب کرده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به جمعیت تحت پوشش خدمات بهداشتی در شرق استان سمنان، تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۲۸۰ هزار نفر از جمعیت منطقه از خدمات بهداشتی بهره‌مند هستند.

رودباری توضیح داد: شهرستان میامی از سال ۱۳۸۴ به عنوان یکی از مناطق پیشگام اجرای پزشک خانواده فعالیت داشته و اکنون این تجربه به شهرستان شاهرود با جمعیت ۱۸۴ هزار نفر تعمیم داده می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در اجرای موفق این برنامه خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی گسترده، آگاهی‌بخشی عمومی و مشارکت شهروندان نقش مهمی در تحقق اهداف پزشک خانواده دارد و می‌تواند کیفیت ارائه خدمات را به شکل محسوسی افزایش دهد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با تشریح ساختار اجرایی این طرح اظهار داشت: خدمات سلامت در قالب ۶۲ پایگاه سلامت ارائه خواهد شد و هر پایگاه به طور متوسط جمعیتی حدود سه هزار نفر را پوشش می‌دهد. در هر پایگاه یک پزشک خانواده و دو مراقب سلامت شامل یک ماما فعالیت خواهند داشت.

رودباری ادامه داد: برای اجرای کامل برنامه در شاهرود به ۱۱۲ مراقب سلامت نیاز است که این موضوع علاوه بر ارتقای خدمات درمانی، فرصت‌های شغلی جدیدی نیز در حوزه سلامت ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به نحوه انتخاب پزشک خانواده، افزود: پس از ثبت‌نام پزشکان و مراکز درمانی در سامانه، شهروندان می‌توانند با توجه به محل سکونت خود، پزشک یا مرکز درمانی موردنظرشان را انتخاب کنند و از خدمات آن بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: پایگاه‌های سلامت در دو نوبت صبح و عصر فعال خواهند بود و تمامی خدمات بهداشتی و مراقبتی مورد نیاز مردم در این مراکز ارائه می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود یکی از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح را ایجاد ارتباط مستمر میان پزشک و خانواده‌ها عنوان کرد و افزود: پزشک خانواده با شناخت دقیق وضعیت سلامت افراد، می‌تواند روند درمان و پیشگیری را به شکل مؤثرتری مدیریت کند و مراقبان سلامت نیز بر وضعیت جسمی و درمانی افراد نظارت مستمر خواهند داشت.

رودباری درباره نحوه دریافت خدمات درمانی در این طرح، بیان داشت: در سطح نخست ارائه خدمات، شهروندان باید به پزشک خانواده مراجعه کنند و برای آنان پرونده الکترونیک سلامت تشکیل می‌شود. چهار نوبت نخست ویزیت در طول سال رایگان بوده و پس از آن هزینه خدمات با فرانشیز ۱۵ درصد محاسبه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در صورت نیاز به مراجعه به متخصص و فوق تخصص نیز بیماران از طریق نظام ارجاع معرفی شده و تنها ۱۵ درصد هزینه خدمات را پرداخت خواهند کرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با تأکید بر اهمیت ثبت اطلاعات درمانی در پرونده سلامت الکترونیک اظهار داشت: پزشک خانواده باید در تمامی مراحل درمان بیمار در جریان روند درمان قرار گیرد و اطلاعات پزشکی به‌صورت مستمر در سامانه ثبت و به‌روزرسانی شود.

رودباری همچنین از رایگان بودن بستری بیماران در بیمارستان‌ها در صورت ارجاع از سوی پزشک خانواده خبر داد و یادآور شد: این موضوع می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های درمانی خانوارها داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: ثبت‌نام در طرح پزشک خانواده تا شش ماه نخست اجرای برنامه رایگان خواهد بود و افرادی که در این بازه زمانی نسبت به ثبت‌نام اقدام نکنند، پس از پایان مهلت تعیین‌شده خدمات درمانی و ویزیت را به صورت آزاد دریافت خواهند کرد.