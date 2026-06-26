آغاز فصل جدید خدمات سلامت در شاهرود؛ بستری بیماران رایگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن امامیان در سخنرانی ظهر آدینه پیش از خطبه‌های نماز جمعه شاهرود در محل مصلی پیامبر، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و قدردانی از ستاد اقامه نماز جمعه برای فراهم کردن فرصت تبیین برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اظهار کرد: اجرای این طرح یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تحول نظام سلامت کشور است که از ابتدای مردادماه به صورت رسمی در شهرستان شاهرود آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه پزشکی خانواده بر اساس برنامه هفتم توسعه، تکلیف قانونی دولت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است، افزود: تا پایان برنامه هفتم، تمامی جمعیت تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی باید زیر پوشش برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع قرار گیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تحقق عدالت در سلامت را مهم‌ترین هدف این برنامه دانست و یادآور شد: با اجرای پزشکی خانواده، دسترسی عادلانه همه شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی باکیفیت فراهم می‌شود و افراد بدون توجه به شرایط اقتصادی یا محل سکونت از خدمات سلامت بهره‌مند خواهند شد.

امامیان با اشاره به اینکه کاهش هزینه‌های درمان از دیگر دستاوردهای این طرح است، تصریح کرد: ساماندهی مسیر دریافت خدمات درمانی از طریق نظام ارجاع، ضمن کاهش پرداخت از جیب مردم، نقش بیمه‌ها را در تأمین هزینه‌های درمان افزایش می‌دهد.

وی درباره نحوه اجرای این طرح نیز توضیح داد: به ازای هر سه هزار نفر جمعیت، یک تیم سلامت شامل پزشک، ماما و مراقب سلامت مسئول ارائه خدمات خواهد بود و این تیم‌ها علاوه بر درمان، وظایف مهمی همچون آموزش، غربالگری، پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها را بر عهده دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ادامه داد: اجرای این برنامه موجب شناسایی بسیاری از بیماری‌ها در مراحل اولیه می‌شود و از پیشرفت بیماری، بروز عوارض و تحمیل هزینه‌های سنگین به خانواده‌ها و نظام سلامت جلوگیری خواهد کرد.

امامیان با اشاره به استقرار پزشکان خانواده در مراکز جامع سلامت، پایگاه‌های بهداشت، مراکز درمانی دولتی، مراکز وابسته به سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراکز تعیین‌شده اظهار داشت: محل فعالیت پزشکان خانواده و تیم‌های سلامت از طریق اطلاع‌رسانی رسمی به مردم اعلام خواهد.

وی خاطرنشان کرد: ویزیت پزشک خانواده با تعرفه بسیار پایین انجام می‌شود و کودکان زیر هفت سال، سالمندان و بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن از خدمات رایگان بهره‌مند خواهند شد.