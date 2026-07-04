بزرگترین اصلاح ساختاری نظام سلامت در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور ظهر شنبه در سومین جلسه ستاد اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع سلامت در محل دانشگاه علوم‌ پزشکی سمنان، برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری نظام سلامت کشور دانست و اظهار کرد: اجرای موفق این برنامه نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، مشارکت فعال مدیران و همراهی عوامل اجرایی در تمامی سطوح است.

وی با اشاره به آغاز اجرای برنامه پزشکی خانواده در شهرستان مهدی‌شهر و همچنین شروع اجرای آن از ابتدای مرداد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، افزود: پیشرفت این طرح ملی در گرو شناسایی به‌موقع موانع، تصمیم‌گیری سریع و رفع مشکلات اجرایی است.

وی با تأکید بر نقش مسئولان، معتمدان محلی و تیم‌های اجرایی در تحقق اهداف این برنامه، تصریح کرد: هماهنگی و انسجام میان دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر و سایر دستگاه‌های مرتبط، زمینه اجرای اثربخش برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را در استان فراهم خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان همچنین یادآور شد: تسریع در روند اجرای برنامه، تقویت آموزش و پژوهش، افزایش هماهنگی‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای رفع چالش‌های پیش‌رو مورد تأکید است.

در این نشست علی اکبر رودباری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گزارشی از روند اجرای برنامه و مهم‌ترین چالش‌ها و موانع موجود در حوزه تحت پوشش این دانشگاه ارائه داد و مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مسائل و موانع اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را برای طرح در سطح استان و پیگیری از طریق استانداری سمنان، به دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعلام کند.