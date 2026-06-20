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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

۳حفار غیرمجاز میراث‌فرهنگی دستگیر شدند

۳حفار غیرمجاز میراث‌فرهنگی دستگیر شدند

فرمانده انتظامی گرمی از دستگیری سه حفار غیرمجاز و کشف‌وضبط تعدادی ابزار مورد استفاده برای حفاری میراث فرهنگی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ طاهر فعال فرمانده انتظامی گرمی امروز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: در پی گزارش‌های مردمی به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ درباره حضور حفاران غیرمجاز در محله «قلعه‌باشی»، امروز ماموران پلیس آگاهی بلافاصله به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی گرمی افزود: مأموران در عملیاتی سه حفار غیرمجاز را هنگام ارتکاب جرم دستگیر و تعدادی آلات و ادوات مورد استفاده برای تحصیل اشیای عتیقه را کشف کردند.

او با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل شدند، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6865831
محدثه رمضانعلی

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