به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات پردیس با تأکید بر ضرورت قانون‌مداری در اجرای طرح‌های توسعه‌ای اظهار داشت: هیچ‌گونه توسعه، ساخت‌وساز یا فعالیت خارج از چارچوب ضوابط و مقررات قانونی در استان تهران پذیرفته نیست.

وی با قدردانی از تلاش‌های فرمانداری، مدیران شهرستان و دستگاه‌های اجرایی افزود: مسئولیت اصلی مدیران، خدمت‌رسانی به مردم و پیگیری مطالبات آنان است و هیچ‌گونه کوتاهی در انجام وظایف قانونی قابل قبول نخواهد بود.

استاندار تهران با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی و پیگیری مستمر مصوبات شهرستان خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند نسبت به اجرای تعهدات و مصوبات اقدام کنند و در صورت وجود قصور یا ترک فعل، موضوع از طریق دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معتمدیان بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و زیرساختی تأکید کرد و گفت: مدیران باید با روحیه جهادی، تصمیم‌گیری به‌موقع و پیگیری مستمر، روند توسعه و خدمت‌رسانی به شهروندان را سرعت ببخشند.

وی همچنین جبران عقب‌ماندگی‌های شهرستان در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و زیرساختی را ضروری دانست و اظهار داشت: رفع کمبودها و ارتقای سطح خدمات عمومی باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود ۳۸ لکه صنعتی و صنفی در استان تهران گفت: ساماندهی این محدوده‌ها با هدف قانونمند شدن فعالیت‌ها، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، رعایت الزامات زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت خدمات در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.

معتمدیان تصریح کرد: هدف از این برنامه توسعه جدید نیست، بلکه ساماندهی وضعیت موجود، رفع مشکلات قانونی و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت منظم و قانونی واحدهای تولیدی و صنفی است.

وی با اشاره به آغاز روند ساماندهی برخی محدوده‌های صنعتی در شهرستان پردیس افزود: این اقدام پس از سال‌ها پیگیری و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی آغاز شده و تا حصول نتایج نهایی ادامه خواهد یافت.

استاندار تهران در پایان تأکید کرد: فرمانداران و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند با هرگونه تخلف، ساخت‌وساز غیرمجاز و فعالیت خارج از ضوابط قانونی برخورد قاطع و قانونی داشته باشند.