استاندار تهران: ساماندهی ۳۸لکه صنعتی استان تهران با شتاب در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد اجرایی ساماندهی لکه‌های صنعتی استان که با حضور مسئولان ذی‌ربط و به‌صورت ویدئوکنفرانس با ۱۱ فرمانداری دارای لکه‌های صنعتی برگزار شد، روند اجرای مصوبه اصلاحی هیئت وزیران در خصوص ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان را مورد بررسی قرار داد.

استاندار تهران با اشاره به ابلاغ مصوبه اصلاحی هیئت وزیران در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه، اظهار داشت: طی هفته‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای تبیین و اجرای این مصوبه در سطح استان انجام شده و جلسات متعددی با اعضای هیئت مؤسس، هیئت امناء، شرکت‌های خدماتی، فرمانداران، شهرداران و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شده است.

وی افزود: دبیرخانه ستاد اجرایی ساماندهی لکه‌های صنعتی استان نیز با حضور میدانی در شهرستان‌های مختلف، ضمن برگزاری جلسات تخصصی با فرمانداران و فعالان مستقر در لکه‌های صنعتی، روند اجرای مصوبه را به‌صورت مستمر پیگیری کرده است.

معتمدیان با اشاره به پیشرفت اقدامات اجرایی در این حوزه گفت: طی دو هفته گذشته برای ۱۴ لکه صنعتی جدید، هیئت مؤسس تعیین شده و در مجموع تعداد لکه‌های صنعتی دارای متولی مشخص به ۳۶ مورد از ۳۸ لکه مشمول مصوبه رسیده و مقرر شد دو لکه صنعتی باقی‌مانده در شهرستان ری نیز تا پایان هفته جاری تعیین تکلیف شده و اعضای هیئت مؤسس آنها معرفی شوند.

استاندار تهران همچنین از پیشرفت روند تشکیل شرکت‌های خدماتی در لکه‌های صنعتی خبر داد و اظهار کرد: تاکنون صورت‌جلسات مجامع عمومی ۱۶ شرکت خدماتی به ثبت رسیده و فرآیند قانونی فعالیت آنها در حال تکمیل است.

عضو هیئت دولت در ادامه با تأکید بر اجرای دقیق مصوبه هیئت وزیران تصریح کرد: از تاریخ ابلاغ مصوبه دولت، صدور هرگونه مجوز جدید ساخت‌وساز صنعتی در محدوده ۳۸ لکه صنعتی استان ممنوع است و هیچ‌یک از شهرداری‌ها مجاز به صدور پروانه جدید در این محدوده‌ها نیستند.

معتمدیان افزود: اداره‌کل امور شهری و شوراها و همچنین اداره‌کل بازرسی استانداری موظف شده‌اند بر حسن اجرای این موضوع نظارت مستمر داشته باشند و هرگونه تخلف احتمالی را بدون اغماض به مراجع ذی‌صلاح و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کنند.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، اراضی باقیمانده در محدوده لکه‌های صنعتی صرفاً باید برای تأمین سرانه‌ها، خدمات عمومی و زیرساخت‌های مورد نیاز این مجموعه‌ها اختصاص یابد.

وی همچنین بر تسریع در تهیه طرح‌های جامع ساماندهی لکه‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: مهندسان مشاور باید حداکثر ظرف دو هفته آینده قراردادهای مربوطه را منعقد کرده و پس از ابلاغ شرح خدمات، فرآیند تهیه طرح‌های جامع، مطالعات زیست‌محیطی و پایش وضعیت لکه‌های صنعتی را آغاز کنند.

معتمدیان ساماندهی لکه‌های صنعتی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های استان در حوزه توسعه صنعتی دانست و تأکید کرد: اجرای کامل مصوبه هیئت وزیران زمینه ارتقای زیرساخت‌ها، ساماندهی فعالیت واحدهای تولیدی، بهبود خدمات‌رسانی و رفع مشکلات حقوقی و مدیریتی این مجموعه‌ها را فراهم خواهد کرد.