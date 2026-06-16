به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با حضور در پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مستقر در این مجموعه بازدید و مهم‌ترین چالش‌ها و نیازهای زیرساختی آن‌ها را بررسی کردند.

بر اساس این گزارش، اعضای این کارگروه به سرپرستی محمدرضا پسندیده، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، با حضور در تعدادی از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، محصولات، دستاوردهای فناورانه و مسائل پیش روی این شرکت‌ها قرار گرفتند.

در جریان این بازدید، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت و ناحیه نوآوری ری، مهم‌ترین نیازها و چالش‌های زیرساختی خود را با اعضای کارگروه در میان گذاشتند. تأمین پایدار برق مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع مشکلات شبکه برق شهرک انرژی، تأمین آب شرب و گاز واحدهای تولیدی، بهبود راه‌های دسترسی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تأمین سوخت دیزل مورد نیاز برای راه‌اندازی ژنراتورهای پشتیبان، تقویت پوشش تلفن همراه و اینترنت شهرک انرژی، تسهیل فرایند صدور مجوزهای ساخت‌وساز برای توسعه پردیس‌ها و استقرار شرکت‌های جدید و راه‌اندازی سرویس حمل‌ونقل عمومی میان ایستگاه مترو و شهرک انرژی از مهم‌ترین موضوع‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران پس از بررسی میدانی مسائل مطرح‌شده، بر ضرورت هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای رفع موانع موجود و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تأکید کردند. همچنین مقرر شد موضوع‌های مطرح‌شده در چهارچوب ظرفیت‌های قانونی و اجرایی استان پیگیری شود.

مهدی احمدخان‌بیگی، سرپرست پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، در این بازدید با تشریح ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای پارک، بر اهمیت رفع چالش‌های زیرساختی ناحیه نوآوری ری و شهرک انرژی تأکید کرد و گفت: توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری صنعت نفت و حمایت مؤثر از شرکت‌های دانش‌بنیان، نیازمند تأمین زیرساخت‌های پایدار و همراهی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان است.

وی افزود: شرکت‌های مستقر در پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت در حوزه‌های راهبردی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی فعالیت می‌کنند و رفع موانع زیرساختی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌ها، افزایش اشتغال دانش‌بنیان و تجاری‌سازی فناوری‌های بومی شود.

این بازدید به‌منظور حمایت از زیست‌بوم فناوری و نوآوری، بررسی ظرفیت‌های پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت برای مشارکت در بازسازی فناورانه تأسیسات آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم با رویکرد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و نیز تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های فناور مستقر در این پارک انجام شد.

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌عنوان یکی از سازوکارهای اجرایی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، با هدف شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی، فناور و دانش‌بنیان و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کند و نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار و پشتیبانی از تولید دارد.