به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر شنبه در حاشیه دور دوم سفرهای شهرستانی خود به پردیس در جمع خبرنگاران از اجرایی شدن تنها ۴۷ مصوبه از مجموع ۹۲ مصوبه سفر قبلی به این شهرستان خبر داد.
او که در چارچوب آغاز دور دوم سفرهای شهرستانی بار دیگر به پردیس سفر کرده بود، علت اصلی معطل ماندن سایر مصوبهها را تأمین نشدن زمین از سوی شرکت عمران پردیس و راه و شهرسازی عنوان کرد.
استاندار تهران، گفت: در سفر ۱۷ خردادماه به شهرستان پردیس، پس از جلسات و بازدیدهای متعدد، ۹۲ مصوبه عمدتاً عمرانی به تصویب رسید. این مصوبات شامل ارتقای سرانههای آموزشی، ورزشی و بهداشتی و درمانی و همچنین پروژههای زیرساختی مانند فاضلاب و تصفیهخانه آب بود.
او با اشاره به اینکه اعتبارات لازم برای پروژههای آموزشی به حساب نوسازی مدارس واریز شده است، تأکید کرد: در بخش پروژههای بهداشتی و درمانی هم منابع مالی به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تخصیص داده شد و در حوزه ورزش و جوانان نیز همین طور. اما مشکل اصلی، عمل نشدن به تعهدات در زمینه تأمین زمین بود که باعث شده نتوانیم این پروژهها را شروع کنیم.
استاندار تهران با انتقاد از عملکرد این دستگاهها، از تعیین یک ماه ضربالاجل برای تأمین زمین خبر داد و گفت یک تیم بازرسی برای بررسی ترک فعلهای احتمالی مأمور شده است.
او هشدار داد: اگر دستگاهی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد، برخورد جدی صورت خواهد گرفت. ما برای هماهنگی میان دستگاهها و رفع موانع به پردیس سفر میکنیم، اما در نهایت مدیران باید پاسخگو باشند.
معتمدیان هدف از دور دوم سفرهای شهرستانی را بررسی دلایل اجرایی نشدن مصوبات دوره قبل و رفع ناهماهنگیهای بیندستگاهی اعلام کرد و اظهار امیدواری کرد که با تأمین زمین و تخصیص سریع منابع، عقبماندگیها در پروژههای عمرانی پردیس جبران شود.
چهارشنبه ۲۷ خرداد نیز ظفر پورابراهیم، نماینده هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در شرکت عمران پردیس، گفته بود، با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی تحقیق و تفحص، هیئت اعزامی مجلس نه فقط با انبوهی از شواهد مالی، بلکه با بیش از پنج هزار فقره شکایت مردمی از شرکت عمران پردیس روبرو است و سرنوشت این پرونده حالا دیگر تنها به گذشته شرکت عمران گره نخورده، بلکه مأموریت یافته تا قفل خانههای تحویلنشده را نیز بگشاید.
نظر شما