 مروی: همه املاک فاقد سند بهزیستی خراسان جنوبی تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مروی ظهر شنبه در پنجمین جلسه شورای معاونان اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: سازمان بهزیستی کشور به عنوان بزرگ‌ترین نهاد حمایتی دولتی، ۹ درصد جمعیت و ۱۱ درصد خانوارهای کشور را تحت پوشش دارد.

وی با اشاره به افزایش بودجه سازمان بهزیستی در سال جاری افزود: اعتبارات این سازمان به ۱۲۹ همت رسیده است، اما همچنان برای پوشش کامل نیازهای جامعه هدف کافی نیست.

مدیرکل حقوقی سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: سهم بودجه بهزیستی از اعتبارات عمومی کشور از ۲.۱۱ صدم درصد در سال گذشته به ۲.۷۳ صدم درصد در سال جاری افزایش یافته است.

مروی با اشاره به اجرای قانون ماده ۲۷ گفت: برای اجرای کامل این قانون حدود ۷۰ همت اعتبار مورد نیاز است، در حالی که امسال ۶.۶ همت برای آن پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از افزایش ۵۰ درصدی مستمری مددجویان و رشد ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی تعرفه مراکز نگهداری خانواده‌محور در سال جاری خبر داد.

فرسودگی ناوگان اورژانس اجتماعی

مدیرکل حقوقی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به وضعیت ناوگان اورژانس اجتماعی افزود: سال گذشته ۱۵۱ میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی این ناوگان اختصاص یافت و قرار بود ۹۰ خودرو خریداری شود، اما به دلیل نوسانات ارزی تنها ۲۹ دستگاه تأمین شد که به‌زودی در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای سال جاری نیز اعتباری در این بخش پیش‌بینی شده و امیدواریم با تخصیص به‌موقع، بخشی از نیازهای موجود برطرف شود.

چالش املاک فاقد سند در بهزیستی

مروی با اشاره به وضعیت املاک سازمان بهزیستی در کشور گفت: بهزیستی دارای سه هزار و ۱۰۷ ملک با بیش از ۱۲ میلیون مترمربع عرصه است که بخشی از آنها هنوز فاقد سند تک‌برگ هستند.

وی افزود: یکی از مسائل حقوقی مهم سازمان در سال‌های اخیر، تعیین تکلیف املاک فاقد سند بوده که روند مستندسازی آنها در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل حقوقی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ برای ۲۰ ملک و در سال ۱۴۰۳ برای ۸۲ ملک سند صادر شده است، گفت: برخی پرونده‌های قدیمی مربوط به اختلافات ملکی با دستگاه‌های مختلف نیز در حال تعیین تکلیف است.

وی به حل اختلافات ملکی با برخی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان، سازمان اوقاف و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها پس از سال‌ها پیگیری به نتیجه رسیده است.

افزایش خدمات حقوقی به مددجویان

مروی اظهار کرد: سال گذشته حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر از مددجویان تحت پوشش از خدمات وکیل رایگان بهره‌مند شدند و با تفاهم‌نامه‌های منعقد شده، ظرفیت ارائه این خدمات در سال آینده افزایش خواهد یافت.

وی همچنین از تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های حمایتی برای کارکنان بهزیستی و راه‌اندازی سامانه جامع حقوقی این سازمان خبر داد.

مدیرکل حقوقی سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت املاک بهزیستی خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: این استان با ۸۰ ملک در زمره استان‌های دارای تعداد متوسط املاک بهزیستی قرار دارد.

مروی افزود: در خراسان جنوبی برای تمامی ۳۹ ملک فاقد سند، سند مالکیت اخذ شده و در حال حاضر تمامی املاک در اختیار اداره کل بهزیستی استان دارای سند هستند.