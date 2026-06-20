به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان و جمعیت هلال‌احمر استان ظهر شنبه با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک، مسیر تازه‌ای برای پیوند آموزش‌های مهارتی با فعالیت‌های امدادی و بشردوستانه ترسیم کردند.

این همکاری با هدف استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، ارتقای توانمندی نیروهای داوطلب، افزایش بهره‌وری منابع انسانی و تقویت آمادگی اجتماعی در برابر حوادث اجرایی می‌شود.

توسعه آموزش‌های مهارتی برای امدادگران

در آیین امضای این تفاهم‌نامه که با حضور سیدعلی علوی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان و پیام جلالی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان برگزار شد، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و تجهیزاتی دو مجموعه تأکید شد.

سیدعلی علوی با اشاره به اهمیت آموزش در فعالیت‌های هلال‌احمر اظهار کرد: تعامل میان دو دستگاه می‌تواند زمینه فراگیری مهارت‌های فنی مورد نیاز امدادگران را فراهم کند و در همین راستا نیروهای داوطلب هلال‌احمر در اولویت دوره‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای قرار خواهند گرفت.

وی افزود: اجرای طرح «کارآفن» برای داوطلبان معرفی‌شده از سوی هلال‌احمر و همچنین استفاده از ظرفیت نیروهای آموزش‌دیده در قالب پویش «امداد ایران ماهر» از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این همکاری است.

افزایش توان عملیاتی در شرایط بحران

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان نیز با تأکید بر ضرورت ارتقای دانش فنی نیروهای امدادی گفت: بهره‌گیری از توان مربیان و زیرساخت‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای می‌تواند به تجهیز داوطلبان به مهارت‌های کاربردی کمک کند.

پیام جلالی افزود: داشتن نیروهای آموزش‌دیده و توانمند در حوزه‌های فنی، در زمان وقوع حوادث و بحران‌ها موجب افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی خواهد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو مجموعه بر برگزاری دوره‌های مهارتی متناسب با نیازهای استان، تسهیل فرآیند سنجش مهارت، اشتراک‌گذاری تجهیزات آموزشی و تشکیل کارگروه مشترک برای نظارت بر اجرای برنامه‌ها تأکید کردند.