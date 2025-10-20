به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ارتقای مهارتهای تخصصی امدادگران و داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان کردستان بعدازظهر دوشنبه نشست مشترکی مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان و مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کردستان برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی راهکارهای همکاریهای آموزشی و تقویت توانمندیهای نیروهای امدادی برگزار شد و در این جلسه، دو طرف بر آمادگی کامل برای بهرهمندی کارکنان و داوطلبان هلالاحمر از آموزشهای مهارتی و تخصصی ادارهکل آموزش فنی و حرفهای تأکید کردند.
علوی مدیرکل آموزش فنی و حرفهای کردستان با اشاره به ظرفیتهای بالای مراکز آموزشی فنی و حرفهای در سطح استان، گفت: با برنامهریزیهای هدفمند، میتوان دورههای مهارتی متناسب با نیازهای خاص امدادگران و کارکنان هلالاحمر طراحی کرد که همزمان با ارتقای توان فردی و سازمانی، زمینه اشتغال و توسعه مهارتها در سطح جامعه فراهم آید.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کردستان نیز با ابراز خوشحالی از این همکاری، اظهار داشت: جمعیت هلالاحمر از امضای تفاهمنامه همکاری با ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استقبال میکند و آماده است تا از ظرفیتهای این اداره در زمینه آموزش بهعنوان بخشی از تیم داوطلبان خود بهرهبرداری کند.
پیام جلالی افزود: این همکاری میتواند بهویژه در مواقع بحران و عملیات امداد و نجات، تأثیرات مؤثری در همافزایی توانمندیهای تخصصی و امدادی دو دستگاه داشته باشد.
بر اساس توافقات صورتگرفته، دورههای آموزشی ویژه کارکنان و داوطلبان هلالاحمر طراحی و اجرا خواهد شد که میتواند گام مهمی در ارتقای کیفیت خدمات امدادی در استان باشد.
