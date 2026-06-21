محمدهادی امین‌ناجی، رئیس دانشگاه پیام‌نور در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی این دانشگاه برای میزبانی آزمون‌های پایان نیمسال سایر دانشگاه‌های کشور خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه پیام‌نور برای برگزاری امتحانات، تجربه‌ای موفق بوده که می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش آرامش دانشجویان کمک کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دانشگاه‌ها می‌توانند برای برگزاری امتحانات از امکانات دانشگاه پیام‌نور استفاده کنند، اظهار کرد: این اقدام بزرگی است که با هدف کمک به ساختار آموزش عالی کشور آغاز شده است. در نیمسال گذشته به صورت آزمایشی با دو دانشگاه، یعنی دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه علم و صنعت ایران، همکاری کردیم و امتحانات میان‌ترم دانشجویان این دانشگاه‌ها به صورت حضوری در مراکز دانشگاه پیام‌نور برگزار شد.

امین‌ناجی با اشاره به نتایج مثبت این طرح افزود: بازخوردهای دریافتی بسیار مطلوب بود؛ دانشجویان، اساتید و مسئولان دانشگاه‌ها از این شیوه رضایت داشتند. دانشجو در شهر محل سکونت خود در آزمون شرکت می‌کرد، استاد از نظارت مناسب بر فرآیند برگزاری امتحان اطمینان و دانشگاه نیز بر روند طراحی، انتقال و کنترل سؤالات نظارت کامل داشت.

رئیس دانشگاه پیام‌نور ادامه داد: اکنون آمادگی‌های لازم برای همکاری در برگزاری امتحانات پایان‌ترم سایر دانشگاه‌ها نیز فراهم شده است و امیدواریم با هماهنگی‌های صورت‌گرفته در وزارت علوم و مشارکت دانشگاه‌ها، شاهد اجرای موفق این طرح در سطح گسترده‌تری باشیم.

وی کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد و ایجاد آرامش بیشتر برای دانشجویان را از مهم‌ترین مزایای این طرح عنوان کرد و گفت: دانشجویان به جای سفر به شهر محل دانشگاه، می‌توانند در نزدیک‌ترین مرکز دانشگاه پیام‌نور آزمون دهند که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، آرامش روحی و روانی بیشتری برای آنان به همراه دارد.

امین‌ناجی همچنین تأکید کرد :دانشگاه پیام‌نور آمادگی کامل برای میزبانی آزمون‌های پایان نیمسال دانشگاه‌های کشور را با مشارکت و همکاری خود آن دانشگاه‌ها دارد.

رئیس دانشگاه پیام‌نور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از اعضای هیئت علمی و کارکنان این دانشگاه گفت: در شرایط خاص و تلاطم‌های ناشی از جنگ، اساتید و همکاران دانشگاه همکاری بسیار خوبی در حوزه آموزش و همچنین برگزاری شبکه‌ای و برخط آزمون‌ها داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: در حال حاضر فضای دانشگاه برای برگزاری آزمون‌ها و همچنین مصاحبه‌های دکتری آماده و مهیاست.

به گزارش مهر، در ترم جاری با توجه به مجازی‌شدن کلاس‌ها در شرایط جنگی، بسیاری از دانشجویان امکان حضور در دانشگاه‌های خود را که در شهرهای دیگر واقع شده بود نداشتند از سوی دیگر، قطع اینترنت بین‌الملل مشکلات عدیده‌ای را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مسیر آموزش و پژوهش ایجاد و عملاً این فرایندها را با توقف مواجه کرده بود. از همین رو دانشگاه پیام نور پیشنهاد داد با توجه به پراکندگی مراکز دانشگاه پیام‌نور در تمامی استان‌ها، از زیرساخت‌های این دانشگاه برای فراهم‌سازی دسترسی دانشجویان به اینترنت استفاده شود.

شایان ذکر است که در حال حاضر، اتصال اینترنت در دانشگاه‌های کشور برقرار شده است.