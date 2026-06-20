لفاظی جدید ترامپ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به لفاظی علیه ایران ادامه داد.

وی مدعی شد: چپ‌های رادیکال احمق و دموکرات‌ها بالاخره فهمیدند که ما در جنگ خود علیه ایران چقدر خوب عمل کردیم، کشوری که از نظر نظامی کاملاً شکست خورد.!

ترامپ ادعا کرد: اوباما فقط به آنها میلیاردها دلار نقدی می‌داد و هرگز از ارتش خسته‌مان در آن زمان برای انجام کاری که باید برای مهار بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان — ایران — انجام می‌شد، استفاده نکرد.

وی افزود: آنها هیچ احترامی برای آن قائل نبودند. آنها او را، مانند جو خواب‌آلود بایدن، رهبر ضعیف و ناکارآمد می‌دانستند و در این مورد ۱۰۰٪ حق داشتند.

ترامپ ادعا کرد: ایران به مدت ۴۷ سال بدون مجازات باقی مانده بود تا اینکه من آمدم. و سپس همه چیز تغییر کرد. آمریکا بازگشت!!!