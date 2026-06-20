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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

لفاظی جدید ترامپ علیه ایران

لفاظی جدید ترامپ علیه ایران

رئیس جمهور آمریکا در ادامه لفاظی های خود علیه ایران مدعی شد: چپ‌های رادیکال احمق و دموکرات‌ها بالاخره فهمیدند که ما در جنگ خود علیه ایران چقدر خوب عمل کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به لفاظی علیه ایران ادامه داد.

وی مدعی شد: چپ‌های رادیکال احمق و دموکرات‌ها بالاخره فهمیدند که ما در جنگ خود علیه ایران چقدر خوب عمل کردیم، کشوری که از نظر نظامی کاملاً شکست خورد.!

ترامپ ادعا کرد: اوباما فقط به آنها میلیاردها دلار نقدی می‌داد و هرگز از ارتش خسته‌مان در آن زمان برای انجام کاری که باید برای مهار بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان — ایران — انجام می‌شد، استفاده نکرد.

وی افزود: آنها هیچ احترامی برای آن قائل نبودند. آنها او را، مانند جو خواب‌آلود بایدن، رهبر ضعیف و ناکارآمد می‌دانستند  و در این مورد ۱۰۰٪ حق داشتند.

ترامپ ادعا کرد: ایران به مدت ۴۷ سال بدون مجازات باقی مانده بود تا اینکه من آمدم. و سپس همه چیز تغییر کرد. آمریکا بازگشت!!!

کد مطلب 6865880

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