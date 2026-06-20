به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: پس از پایان دوره ۶۰ روزه، هیچ‌گونه عوارض عبوری در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه ادعا کرد: هیچ‌گونه عوارض عبوری در تنگه هرمز وضع نخواهد شد، مگر اینکه از سوی آمریکا و به نفع آن اعمال شده باشد.

این اظهارات خلاف حقوق بین‌الملل در حالی بیان می‌شود که تنگه هرمز در قلمرو حاکمیتی ایران و عمان قرار دارد و آمریکا به عنوان یک کشور فرامنطقه‌ای، هیچ حق قانونی یا ابزار میدانی برای وضع مقررات در این آبراه راهبردی ندارد.

ترامپ مدعی شد: هرگونه عوارضی که [در تنگه هرمز] وضع شود، احتمالا به نفع ما باشد؛ چرا که ما نگهبان خاورمیانه هستیم و این کار برای بازگرداندن هزینه‌های گذشته، حال و آینده ماست.

این ادعای زیاده‌خواهانه در حالی مطرح می‌شود که ترامپ تا پیش از این همواره مدعی بود که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و ایران حق دریافت هیچ‌گونه عوارضی ندارد، اما اکنون با تغییر موضعی مضحک، خود به دنبال باج‌خواهی و کسب درآمد کاسب‌کارانه از همین آبراه تحت کنترل ایران است.