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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰

قانون‌تراشی جدید ترامپ برای تنگه هرمز

قانون‌تراشی جدید ترامپ برای تنگه هرمز

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه‌ موضع‌گیری‌های خود درباره روند تفاهمات، ادعاهای جدیدی را درباره وضعیت ناوبری در تنگه هرمز مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: پس از پایان دوره ۶۰ روزه، هیچ‌گونه عوارض عبوری در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه ادعا کرد: هیچ‌گونه عوارض عبوری در تنگه هرمز وضع نخواهد شد، مگر اینکه از سوی آمریکا و به نفع آن اعمال شده باشد.

این اظهارات خلاف حقوق بین‌الملل در حالی بیان می‌شود که تنگه هرمز در قلمرو حاکمیتی ایران و عمان قرار دارد و آمریکا به عنوان یک کشور فرامنطقه‌ای، هیچ حق قانونی یا ابزار میدانی برای وضع مقررات در این آبراه راهبردی ندارد.

ترامپ مدعی شد: هرگونه عوارضی که [در تنگه هرمز] وضع شود، احتمالا به نفع ما باشد؛ چرا که ما نگهبان خاورمیانه هستیم و این کار برای بازگرداندن هزینه‌های گذشته، حال و آینده ماست.

این ادعای زیاده‌خواهانه در حالی مطرح می‌شود که ترامپ تا پیش از این همواره مدعی بود که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و ایران حق دریافت هیچ‌گونه عوارضی ندارد، اما اکنون با تغییر موضعی مضحک، خود به دنبال باج‌خواهی و کسب درآمد کاسب‌کارانه از همین آبراه تحت کنترل ایران است.

کد مطلب 6866222

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