به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام کاخ سفید اذعان کرد: جنگهای بیپایان، آمریکا را برای دههها تضعیف کرده است.
این مقام کاخ سفید در ادامه بدون اشاره به نظرسنجی ها در داخل حتی خود آمریکا مبنی بر اینکه تفاهمنامه تهران و واشنگتن بیشتر در راستای تحقق مطابات ایران است، مدعی شد: توافق با ایران تضمین میکند که این کشور هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و اصل «اول آمریکا» را اجرا میکند.
وی همچنین ادعا کرد: توافق با ایران سیاستهای شکستخورده مماشات، پرداخت پول و جنگهای بیپایان را کنار میگذارد.
اظهارات این مقام کاخ سفید در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با نشریه اکسیوس گفته است: طولانی کردن جنگ علیه ایران برای آرام کردن تندروها میتوانست منجر به رکود جهانی شود.
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