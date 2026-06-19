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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳

کاخ سفید: جنگ‌های بی‌پایان، آمریکا را برای دهه‌ها تضعیف کرده است

کاخ سفید: جنگ‌های بی‌پایان، آمریکا را برای دهه‌ها تضعیف کرده است

یک مقام کاخ سفید با طرح این ادعا که تفاهم‌نامه تهران- واشنگتن اصل «اول آمریکا» را اجرا می کند، اذعان کرد که جنگ‌های بی‌پایان، آمریکا را برای دهه‌ها تضعیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام کاخ سفید اذعان کرد: جنگ‌های بی‌پایان، آمریکا را برای دهه‌ها تضعیف کرده است.

این مقام کاخ سفید در ادامه بدون اشاره به نظرسنجی ها در داخل حتی خود آمریکا مبنی بر اینکه تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن بیشتر در راستای تحقق مطابات ایران است، مدعی شد: توافق با ایران تضمین می‌کند که این کشور هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و اصل «اول آمریکا» را اجرا می‌کند.

وی همچنین ادعا کرد: توافق با ایران سیاست‌های شکست‌خورده مماشات، پرداخت پول و جنگ‌های بی‌پایان را کنار می‌گذارد.

اظهارات این مقام کاخ سفید در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با نشریه اکسیوس گفته است: طولانی کردن جنگ علیه ایران برای آرام کردن تندروها می‌توانست منجر به رکود جهانی شود.

کد مطلب 6865156

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