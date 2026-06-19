به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام کاخ سفید اذعان کرد: جنگ‌های بی‌پایان، آمریکا را برای دهه‌ها تضعیف کرده است.

این مقام کاخ سفید در ادامه بدون اشاره به نظرسنجی ها در داخل حتی خود آمریکا مبنی بر اینکه تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن بیشتر در راستای تحقق مطابات ایران است، مدعی شد: توافق با ایران تضمین می‌کند که این کشور هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و اصل «اول آمریکا» را اجرا می‌کند.

وی همچنین ادعا کرد: توافق با ایران سیاست‌های شکست‌خورده مماشات، پرداخت پول و جنگ‌های بی‌پایان را کنار می‌گذارد.

اظهارات این مقام کاخ سفید در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با نشریه اکسیوس گفته است: طولانی کردن جنگ علیه ایران برای آرام کردن تندروها می‌توانست منجر به رکود جهانی شود.