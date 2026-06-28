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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

حرکات خبرساز بایدن ادامه دارد+ فیلم

حرکات خبرساز بایدن ادامه دارد+ فیلم

رفتارهای نامتعارف بایدن حتی پس از ترک قدرت در رسانه ها جنجال برانگیز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، با وجود آن که جو بایدن دیگر به عنوان رئیس جمهور آمریکا در قدرت نیست اما حواشی جنجالی رفتارهای نامتعارف وی همچنان ادامه دارد. به تازگی بایدن پس از سخنرانی در یک مراسم مربوط به حزب دموکرات، برای ترک صحنه با مشکل رو به رو شد چرا که نمی دانست باید از کدام سمت خارج شود.

در پایان این سخنرانی نیز بایدن با دستپاچگی ظاهر شد و فریاد زد: نوه من کجاست! و به سمت سن رفت.

بایدن ۸۳ ساله برای ایراد سخنرانی خود به یک دستگاه تله‌پرامپتر متکی بود و گاهی اوقات هنگام خواندن متن چشم‌هایش را تنگ می‌کرد.

کد مطلب 6873140

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