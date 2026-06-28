حرکات خبرساز بایدن ادامه دارد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، با وجود آن که جو بایدن دیگر به عنوان رئیس جمهور آمریکا در قدرت نیست اما حواشی جنجالی رفتارهای نامتعارف وی همچنان ادامه دارد. به تازگی بایدن پس از سخنرانی در یک مراسم مربوط به حزب دموکرات، برای ترک صحنه با مشکل رو به رو شد چرا که نمی دانست باید از کدام سمت خارج شود.

در پایان این سخنرانی نیز بایدن با دستپاچگی ظاهر شد و فریاد زد: نوه من کجاست! و به سمت سن رفت.

بایدن ۸۳ ساله برای ایراد سخنرانی خود به یک دستگاه تله‌پرامپتر متکی بود و گاهی اوقات هنگام خواندن متن چشم‌هایش را تنگ می‌کرد.