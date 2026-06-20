به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از متی تاچفلد تحلیلگر سیاسی صهیونیست مدعی شدند، تنش و بحران در روابط میان بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ تشدید شده و تا حدی رسیده که ترامپ به تماس های تلفنی نتانیاهو جواب نداده است.

در این گزارش به امضای توافق میان ایران و آمریکا و تشدید تنش با نتانیاهو بر اثر حصول این توافق اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ با ارائه جزئیات توافق مذکور به مقامات صهیونیست مخالفت کرده و این رژیم تبدیل به باری بر دوش آمریکا شده است. به همین دلیل نیز سران ائتلاف حاکم رژیم صهیونیستی خواهان سوء استفاده از این شرایط برای تداوم حملات علیه نوار غزه و الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی هستند.

این در حالی است که حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه تماما با چراغ سبز و هماهنگی آمریکا انجام می شود.