به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری ظهر شنبه در سومین مجمع سلامت خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی با بیان اینکه عدالت در سلامت، یکی از شقوق بنیادین توسعه است اظهار کرد: ما باید با تکیه بر برنامههای توسعه و سند چشمانداز، مسیر حرکت خود را بهگونهای هدفمند طراحی کنیم تا از مرز عدالت عبور نکنیم.
وی در ادامه به اهمیت مدیریت جزئیات در مسیر پیشرفت اشاره کرد و افزود:وظیفه ما برقراری عدالت و توزیع درست منابع است. عدم حرکت برنامهمحور منجر به افزایش هزینهها و سردرگمی جامعه خواهد شد.
وی تأکید کرد: ارتقای سواد سلامت جامعه و کاهش هزینههای درمان از سبد خانوارها، اولویت ماست.
نوری همچنین با اشاره به ضرورت همکاریهای همهجانبه برای موفقیت برنامه «پزشک خانواده»، از مدیران، فرمانداران، شهرداران و دهیاران خواست تا برای اجرای بهینه نظام ارجاع در سطح محلهها و روستاها همکاری حداکثری نمایند تا طعم عدالت درمانی در تمام نقاط استان احساس شود.
استاندار همچنین در پایان سخنان خود از نقش ارزشمند خیرین سلامت در استان خراسان شمالی قدردانی کرد.
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