نوری: قطع گاز صنایع خراسان شمالی باید از اولویت خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری ظهر شنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسانشمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته بر اساس تعهد استان، ایجاد بیش از ۱۳ هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی هدفگذاری شده بود که ۹۶.۵ درصد آن محقق شد و اکنون باید با حمایت از واحدهای تولیدی، اشتغال موجود را حفظ کنیم.
وی با تاکید بر اینکه تولید و حفظ اشتغال در اولویت مدیریت استان قرار دارد، افزود: مشکلات واحدهای تولیدی باید با گفتوگو، تعامل و تصمیمگیری کارشناسی برطرف شود تا روند فعالیت بنگاههای اقتصادی با کمترین چالش ادامه یابد.
استاندار خراسانشمالی با اشاره به ضرورت استفاده از روشهای نوین تامین مالی گفت: صنایع و واحدهای تولیدی نباید تنها به تسهیلات بانکی متکی باشند، بلکه لازم است از ظرفیت بازار سرمایه و سایر ابزارهای مالی برای توسعه فعالیتهای خود بهره بگیرند.
وی افزود: آگاهیبخشی درباره شیوههای نوین تامین مالی و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه میتواند زمینه رشد و توسعه اقتصادی استان را فراهم کند و لازم است بخش دولتی و خصوصی در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.
نوری با اشاره به اهمیت تأمین انرژی واحدهای تولیدی تصریح کرد: قطع گاز و انرژی صنایع، بهویژه پتروشیمی خراسانشمالی، باید از اولویت خارج شود، زیرا استمرار فعالیت این واحدها نقش مهمی در حفظ تولید و اشتغال استان دارد.
وی ادامه داد: شرایط خراسانشمالی به دلیل برخورداری کمتر از زیرساختهای توسعهای، نیازمند نگاه ویژه در تصمیمگیریهای ملی است و مدیریت حوزه انرژی باید با در نظر گرفتن این شرایط، تدابیر لازم را برای جلوگیری از توقف تولید اتخاذ کند.
استاندار خراسانشمالی همچنین با اشاره به ظرفیت بورس زعفران گفت: استفاده از این ظرفیت میتواند ارزش افزوده بیشتری برای بهرهبرداران استان ایجاد کند و توسعه دانش بازار سرمایه در بخش کشاورزی و تولید، زمینهساز رونق اقتصادی خواهد بود.
نوری تاکید کرد: جلسات و کارگروههای اقتصادی باید مسئلهمحور باشند و خروجی آنها به رفع مشکلات تولیدکنندگان، احیای واحدهای راکد و تقویت سرمایهگذاری در استان منجر شود.
نظر شما