بهمن نوری در گفت‌وگو خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور پرشور و برجسته دانش‌آموزان در مراسم‌های اخیر استان نشان‌دهنده آشنایی نسل جدید با آموزه‌های انقلاب، روحیه استکبارستیزی و درک صحیح آنان از شرایط کشور و جهان است.

نوری با اشاره به حضور گسترده اقشار مختلف مردم در برنامه‌های مذهبی استان اظهار داشت: در بیش از صد شب گذشته، مردم خراسان شمالی باشکوه‌ترین و کم‌نظیرترین حضور خود را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با تأکید بر نقش برجسته دانش‌آموزان در این اجتماعات افزود: حضور چشمگیر دانش‌آموزان نشان می‌دهد نسل جدید با آموزه‌های انقلاب اسلامی آشنا هستند، در برابر ظلم و استکبار سر تسلیم فرود نمی‌آورند و از شرایط کشور و تحولات جهانی شناخت و درک مناسبی دارند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد:دانش‌آموزان امروز آینده‌سازان کشور هستند و امیدواریم در مسیر تداوم نسل مدیران جهادی و خدمتگزار گام بردارند.

نوری همچنین با اشاره به جایگاه والای حضرت ابوالفضل العباس(ع) و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) گفت: دلدادگی به این بزرگواران فراتر از یک رابطه برادرانه بوده و بر پایه اعتقاد عمیق به امامت و ولایت شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: این باور و ارادت، جلوه‌ای ماندگار و الهام‌بخش را در تاریخ به یادگار گذاشته که همواره به عنوان الگویی روشن در برابر آزادگان جهان قرار دارد.