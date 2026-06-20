به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مبلغی، روز شنبه در مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و رهبر شهید انقلاب اسلامی که در مسجد الغدیر ستاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد، با اشاره به حماسه جاویدان عاشورا اظهار کرد: هرچقدر در مقابل عاشورا بایستند، عاشورا توسعه‌یافته‌تر می‌شود، زیرا ماهیت و طبیعت عاشورا چنین است و هرچه دشمنان بر علیه آن توطئه کنند، بر گستره و نفوذ آن افزوده می‌شود.

یزیدیان در پی از بین بردن نظم عاشورا هستند

وی با بیان اینکه یزیدیان آن زمان و امروز، نظم عاشورا را هدف قرار داده‌اند، افزود: طبیعت یک ملت این است که عاشورایی باشد؛ همانند ملت ایران که همواره با تأسی از فرهنگ حسینی، در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کرده است.

عاشورا و قرآن؛ پیوندی عمیق و ناگسستنی

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در عاشورا عناصر اصلی و عناصر تابع و پیرامونی نهفته است و باید عناصر اصلی آن را به‌درستی بشناسیم.

آیت‌الله مبلغی با تأکید بر پیوند عمیق عاشورا و قرآن گفت: عاشورا با قرآن ارتباطی تنگاتنگ دارد و اگر عاشوراشناسی کنید، در حقیقت قرآن‌شناسی کرده‌اید.

اساس عاشورا بر انصاف است

وی خاطرنشان کرد: همه عرصه‌ها به سمت اخلاق در حرکت هستند. نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: روز عاشورا، هنگامی که امام حسین(ع) در برابر جمعیت ایستاد، فرمود: «ای مردم، اگر انصاف به خرج دهید، سعادتمند می‌شوید.»

وی افزود: کل عاشورا بر اساس انصاف است و روح امام حسین(ع) سراسر مالامال از انصاف است.

حضور مردم، نشانه انصاف نسبت به انقلاب است

آیت‌الله مبلغی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف گفت: بیش از ۱۰۰ شب است که ملت ایران با سنین مختلف در خیابان‌ها حضور دارند و این یعنی انصاف نسبت به انقلاب.

وی تصریح کرد: امروز در بهترین موقعیت انقلاب اسلامی قرار داریم. اگرچه امام شهید، آیت‌الله خامنه‌ای را از دست دادیم، اما راه مهم‌تر است و مسیر ادامه دارد.

چهره دشمنان بیش از گذشته آشکار شد

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: شخصیت و ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی برای همگان آشکار بود و پس از شهادت این شخصیت برجسته، بیش از پیش نمایان شد.

وی ادامه داد: امروز دشمنان خود را بهتر شناخته‌ایم و چهره کثیف آنان برای همگان آشکارتر شده است.

دیگر کسی جرأت حمله به ایران را ندارد

آیت‌الله مبلغی گفت: دیگر کسی جرأت نمی‌کند به این کشور حمله کند و اگر حمله‌ای نیز صورت بگیرد، ادامه و تتمه جنگ اخیر و ناشی از استیصال دشمنان خواهد بود.

وی در پایان با تقدیر از مردم استان لرستان اظهار کرد: مردم لرستان در این جنگ، آزمون خوبی از خود نشان دادند و امیدوارم خیر و برکت بر این استان نازل شود.