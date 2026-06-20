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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

مدیرکل بنیاد شهید لرستان: شهید بهشتی مغز تشکیلاتی انقلاب اسلامی بود

مدیرکل بنیاد شهید لرستان: شهید بهشتی مغز تشکیلاتی انقلاب اسلامی بود

خرم‌آباد- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با اشاره به ضرورت معرفی الگوهای برجسته انقلاب اسلامی به نسل جوان، شهید آیت‌الله بهشتی را «مغز تشکیلاتی انقلاب» خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت، ظهر امروز شنبه (۳۰ خرداد) در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر و هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد شخصیتی و مدیریتی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، اظهار داشت: شهید بهشتی مغز تشکیلاتی انقلاب اسلامی بود و نقش بی‌بدیلی در شکل‌گیری و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایفا کرد.

شهید بهشتی؛ شخصیتی با توانایی‌های علمی، مدیریتی و تشکیلاتی کم‌نظیر

وی افزود: شهید بهشتی از برجسته‌ترین شخصیت‌های انقلاب اسلامی بود که توانایی‌های علمی، مدیریتی و تشکیلاتی کم‌نظیری داشت و فقدان ایشان خسارتی بزرگ برای نظام اسلامی به شمار می‌رفت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان بیان کرد: این شهید والامقام با درایت و تدبیر خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در سازماندهی نیروهای انقلابی و ایجاد ساختارهای مستحکم نظام جمهوری اسلامی ایفا کرد.

نقش ممتاز شهید بهشتی در حوزه سازماندهی و مدیریت تشکیلاتی

آزادبخت با اشاره به مطالعات و مستندات تاریخی درباره زندگی و فعالیت‌های شهید بهشتی افزود: شهید بهشتی در حوزه سازماندهی و مدیریت تشکیلاتی انقلاب، نقشی ممتاز و اثرگذار داشت؛ همان‌گونه که شهید مطهری در عرصه مبانی فکری و عقیدتی از چهره‌های شاخص انقلاب بود.

وی افزود: این دو شخصیت بزرگ، هر یک در حوزه تخصصی خود، ستون‌های فکری و مدیریتی انقلاب اسلامی را استوار ساختند.

ضرورت شناخت ابعاد شخصیت‌های تأثیرگذار انقلاب در جامعه امروز

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با بیان اینکه امروز جامعه بیش از گذشته نیازمند شناخت ابعاد مختلف شخصیت‌های تأثیرگذار انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: معرفی ویژگی‌های اخلاقی، مدیریتی و انقلابی شهید بهشتی و دیگر شهدای شاخص می‌تواند در انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل جوان نقش مهمی ایفا کند.

آزادبخت تصریح کرد: نسل امروز نیازمند الگوهایی است که بتوانند مسیر تعالی و پیشرفت را با تکیه بر ارزش‌های دینی و انقلابی طی کنند.

آمادگی بنیاد شهید برای همکاری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی

وی همچنین از آمادگی بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان برای همکاری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی خبر داد و گفت: این مجموعه آماده است تمامی ظرفیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های خود را در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی الگوهای ماندگار انقلاب اسلامی به کار گیرد.

تأکید بر معرفی شهدای شاخص استان و تولید برنامه‌های رسانه‌ای

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت معرفی شهدای شاخص استان تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای تولید و پخش برنامه‌های رسانه‌ای با محوریت خانواده‌های معظم شهدا و فرماندهان شهید شد.

وی تصریح کرد: رسانه‌ها نقش بی‌بدیلی در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به جامعه دارند و باید از این ظرفیت به بهترین شکل بهره‌گیری شود.

قدردانی از هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای

آزادبخت در پایان ضمن قدردانی از حضور حاضران در این نشست، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، زمینه معرفی هرچه بهتر شخصیت‌های برجسته انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای والامقام به جامعه فراهم شود.

کد مطلب 6865912

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