مدیرکل بنیاد شهید لرستان: شهید بهشتی مغز تشکیلاتی انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت، ظهر امروز شنبه (۳۰ خرداد) در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر و هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد شخصیتی و مدیریتی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، اظهار داشت: شهید بهشتی مغز تشکیلاتی انقلاب اسلامی بود و نقش بی‌بدیلی در شکل‌گیری و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایفا کرد.

شهید بهشتی؛ شخصیتی با توانایی‌های علمی، مدیریتی و تشکیلاتی کم‌نظیر

وی افزود: شهید بهشتی از برجسته‌ترین شخصیت‌های انقلاب اسلامی بود که توانایی‌های علمی، مدیریتی و تشکیلاتی کم‌نظیری داشت و فقدان ایشان خسارتی بزرگ برای نظام اسلامی به شمار می‌رفت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان بیان کرد: این شهید والامقام با درایت و تدبیر خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در سازماندهی نیروهای انقلابی و ایجاد ساختارهای مستحکم نظام جمهوری اسلامی ایفا کرد.

نقش ممتاز شهید بهشتی در حوزه سازماندهی و مدیریت تشکیلاتی

آزادبخت با اشاره به مطالعات و مستندات تاریخی درباره زندگی و فعالیت‌های شهید بهشتی افزود: شهید بهشتی در حوزه سازماندهی و مدیریت تشکیلاتی انقلاب، نقشی ممتاز و اثرگذار داشت؛ همان‌گونه که شهید مطهری در عرصه مبانی فکری و عقیدتی از چهره‌های شاخص انقلاب بود.

وی افزود: این دو شخصیت بزرگ، هر یک در حوزه تخصصی خود، ستون‌های فکری و مدیریتی انقلاب اسلامی را استوار ساختند.

ضرورت شناخت ابعاد شخصیت‌های تأثیرگذار انقلاب در جامعه امروز

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با بیان اینکه امروز جامعه بیش از گذشته نیازمند شناخت ابعاد مختلف شخصیت‌های تأثیرگذار انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: معرفی ویژگی‌های اخلاقی، مدیریتی و انقلابی شهید بهشتی و دیگر شهدای شاخص می‌تواند در انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل جوان نقش مهمی ایفا کند.

آزادبخت تصریح کرد: نسل امروز نیازمند الگوهایی است که بتوانند مسیر تعالی و پیشرفت را با تکیه بر ارزش‌های دینی و انقلابی طی کنند.

آمادگی بنیاد شهید برای همکاری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی

وی همچنین از آمادگی بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان برای همکاری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی خبر داد و گفت: این مجموعه آماده است تمامی ظرفیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های خود را در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی الگوهای ماندگار انقلاب اسلامی به کار گیرد.

تأکید بر معرفی شهدای شاخص استان و تولید برنامه‌های رسانه‌ای

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت معرفی شهدای شاخص استان تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای تولید و پخش برنامه‌های رسانه‌ای با محوریت خانواده‌های معظم شهدا و فرماندهان شهید شد.

وی تصریح کرد: رسانه‌ها نقش بی‌بدیلی در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به جامعه دارند و باید از این ظرفیت به بهترین شکل بهره‌گیری شود.

قدردانی از هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای

آزادبخت در پایان ضمن قدردانی از حضور حاضران در این نشست، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، زمینه معرفی هرچه بهتر شخصیت‌های برجسته انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای والامقام به جامعه فراهم شود.