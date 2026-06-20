به گزارش خبرنگار مهر، حادثه آتشسوزی که ظهر شنبه در محوطه مجاور ورودی یک هتل در رامسر رخ داد با اقدام بهموقع نیروهای امدادی و آتشنشانی، از گسترش حریق جلوگیری شد.
بر اساس اظهارات شاهدان، این حادثه در محل استقرار ژنراتور برق واقع در حیاط هتل رخ داده و شدت گرمای هوا و بروز نقص فنی در دستگاه از عوامل احتمالی وقوع آتشسوزی عنوان شده است.
گزارشها حاکی است آتش در مدت کوتاهی تحت کنترل قرار گرفت و خسارت یا تلفات جانی ناشی از این حادثه تاکنون گزارش نشده است.
علت دقیق وقوع حادثه و میزان خسارات احتمالی پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهد شد.
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