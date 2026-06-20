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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

تدوین «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان» آغاز شد

تدوین «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان» آغاز شد

مدیرکل دفتر مقررات ملی وکنترل ساختمان از آغاز تدوین «طرح جامع مدیت صنعت ساختمان» با رویکرد صنعتی‌سازی، فناوری‌های نوین و مدیریت و بهره‌وری انرژی، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز فرآیند تدوین «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان» خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تحقق بندهای مرتبط با «مدیریت اثربخش ذی‌نفعان صنعت ساختمان» و «تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان با تاکید بر صنعتی‌سازی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه پایدار و بهبود مدیریت و بهره‌وری انرژی» در دستور کار دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان قرار گرفته است.

ریاحی با بیان اینکه صنعت ساختمان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین پیشران‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بیان کرد: پراکندگی سیاست‌ها، تعدد بازیگران و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف ایجاب می‌کند که کشور از یک نقشه راه جامع و منسجم برای مدیریت صنعت ساختمان برخوردار باشد. از این رو، تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان با هدف ایجاد چارچوبی یکپارچه برای توسعه، هدایت و ارتقای این صنعت در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان دارای ساختاری چندلایه و مشتمل بر مجموعه‌ای از زیرطرح‌ها است که مهم‌ترین آن‌ها شامل توسعه فناوری‌های نوین ساختمانی، تحول در صنعتی‌سازی، مدیریت و بهره‌وری انرژی، ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها، توسعه پایدار، تحول دیجیتال در صنعت ساختمان، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و اصلاح فرآیندهای مدیریتی و اجرایی خواهد بود.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های متمایز این طرح، توجه همزمان به تمامی ذینفعان و ابعاد مؤثر بر صنعت ساختمان است. در این راستا، ابعاد حقوقی، قانونی، اقتصادی، مالی، ظرفیت‌های فناورانه و تکنولوژیکی، ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، الزامات مدیریتی و حتی ملاحظات سیاستی و حکمرانی به صورت جامع مورد بررسی قرار می‌گیرد تا خروجی نهایی قابلیت اجرا و اثربخشی لازم را داشته باشد.

ریاحی گفت: اعتقاد ما بر این است که موفقیت هر برنامه ملی در گرو همراهی و مشارکت ذی‌نفعان آن است. از این رو تلاش شده است ضمن بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی، دغدغه‌ها و نیازهای واقعی فعالان صنعت ساختمان نیز در تدوین این طرح لحاظ شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل فرآیند مطالعات، جمع‌بندی نظرات تخصصی و نهایی شدن زیرطرح‌ها، «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان» به عنوان سندی راهبردی و اجرایی، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت ساختمان، افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری‌های نوین، تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای جایگاه صنعت ساختمان کشور در افق پیش‌رو باشد.

کد مطلب 6865935
زهره آقاجانی

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