به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، مراد ناصری، فرماندار شهرستان کوهدشت با مسئولان مخابرات استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، فرماندار کوهدشت با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، مطالبات مناطق روستایی شهرستان را مطرح و پیگیری کرد.

رفع مشکل پوشش ارتباطی ۳۳ روستا با راه‌اندازی ۱۱ سایت

در جریان این جلسه اعلام شد با پیگیری‌های انجام‌شده، مشکل پوشش ارتباطی ۳۳ روستای مناطق مختلف شهرستان کوهدشت با راه‌اندازی ۱۱ سایت برطرف خواهد شد.

تأکید فرماندار بر آمادگی مخابرات برای انتخابات پیش‌رو

مراد ناصری، فرماندار کوهدشت در این دیدار با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی در ارائه خدمات مطلوب به مردم، اظهار داشت: بخشی از بار برگزاری انتخابات پیش‌رو در حوزه ارتباطات بر عهده مخابرات است و لازم است زیرساخت‌های لازم به‌طور کامل فراهم شود.

وی همچنین بر تسریع در تکمیل طرح پایش تصویری شهرستان تأکید کرد و خواستار آن شد که نقاط باقی‌مانده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و راه‌اندازی شوند.

در ادامه این نشست، نبی‌الله شمسی‌فر، مدیر عامل مخابرات منطقه لرستان با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان کوهدشت گفت: پروژه فیبر نوری در سه مرکز بخش درب‌گنبد و کوهنانی به اتمام رسیده و هم‌اکنون در مرحله بارگذاری قرار دارد و در گام بعدی اتصال منازل به شبکه فیبر نوری در دستور کار است.

وی افزود: پروژه فیبر نوری در منطقه گراب نیز در مراحل پایانی قرار دارد و توسعه این زیرساخت در سایر نقاط نیز در حال اجراست.