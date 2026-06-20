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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

وفاق و همدلی مهم‌ترین نیاز مازندران است

وفاق و همدلی مهم‌ترین نیاز مازندران است

ساری- مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و همدلی میان مسئولان و مردم گفت: همه دستگاه‌ها باید با یک صدای واحد برای خدمت‌رسانی تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله صادقی گل‌افشانی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران با تسلیت ایام محرم و خیرمقدم به مهمانان حاضر در جلسه، بر اهمیت وحدت و همدلی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تفاهم‌نامه با آمریکا اظهار کرد: معظم‌له در این پیام بر مبنای تعهد رئیس‌جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی نسبت به صیانت از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت، اجازه اجرای تفاهم‌نامه را صادر کردند و این موضوع مسیر و تکلیف همه مسئولان را روشن کرده است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وفاق، همدلی و انسجام ملی هستیم و این رویکرد باید در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی استان دنبال شود.

وحدت مسئولان و مردم سرمایه اجتماعی مازندران است

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر چنین سطحی از همدلی میان ارکان مختلف مدیریتی استان کم‌سابقه بوده است، گفت: تعامل و هماهنگی میان مسئولان استان ذیل هدایت نماینده ولی‌فقیه در مازندران، زمینه مناسبی برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم فراهم کرده است.

گل‌افشانی حضور مستمر مردم در برنامه‌های اجتماعی، مذهبی و انقلابی را نشانه‌ای از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانست و افزود: مردم در مقاطع مختلف با حضور خود حمایتشان را از نظام، انقلاب، رهبری و خدمتگزاران کشور نشان داده‌اند.

وی با اشاره به نقش رهبری در مدیریت تحولات و عبور کشور از بحران‌ها تصریح کرد: هدایت‌های مقام معظم رهبری مهم‌ترین عامل حفظ انسجام و موفقیت کشور در مواجهه با تهدیدها و چالش‌های مختلف بوده است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به برنامه‌های مرتبط با مراسم وداع و تشییع «رهبر شهید» اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌های خدمات‌رسان باید برای فراهم کردن زمینه حضور مردم در این مراسم‌ها همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.

وی افزود: برای افرادی که امکان حضور در برنامه‌های ملی را ندارند نیز باید در سطح استان برنامه‌های مناسب و مردمی پیش‌بینی شود تا همه بتوانند در این حماسه ملی سهیم باشند.

گل‌افشانی با تأکید بر اینکه خدمت به مردم مهم‌ترین وظیفه مسئولان است، گفت: در شرایطی که بخشی از جامعه با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه است، دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری و هم‌افزایی بیشتر، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی و نشاط اجتماعی را فراهم کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز زمان اختلاف‌نظرهای سلیقه‌ای نیست و همه مسئولان باید با وحدت، وفاق و همدلی در مسیر حل مشکلات مردم و تقویت سرمایه اجتماعی استان گام بردارند.

کد مطلب 6865975

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