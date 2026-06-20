به گزارش خبرنگار مهر، روح الله صادقی گلافشانی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران با تسلیت ایام محرم و خیرمقدم به مهمانان حاضر در جلسه، بر اهمیت وحدت و همدلی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تفاهمنامه با آمریکا اظهار کرد: معظمله در این پیام بر مبنای تعهد رئیسجمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی نسبت به صیانت از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت، اجازه اجرای تفاهمنامه را صادر کردند و این موضوع مسیر و تکلیف همه مسئولان را روشن کرده است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وفاق، همدلی و انسجام ملی هستیم و این رویکرد باید در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی استان دنبال شود.
وحدت مسئولان و مردم سرمایه اجتماعی مازندران است
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر چنین سطحی از همدلی میان ارکان مختلف مدیریتی استان کمسابقه بوده است، گفت: تعامل و هماهنگی میان مسئولان استان ذیل هدایت نماینده ولیفقیه در مازندران، زمینه مناسبی برای خدمترسانی بهتر به مردم فراهم کرده است.
گلافشانی حضور مستمر مردم در برنامههای اجتماعی، مذهبی و انقلابی را نشانهای از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانست و افزود: مردم در مقاطع مختلف با حضور خود حمایتشان را از نظام، انقلاب، رهبری و خدمتگزاران کشور نشان دادهاند.
وی با اشاره به نقش رهبری در مدیریت تحولات و عبور کشور از بحرانها تصریح کرد: هدایتهای مقام معظم رهبری مهمترین عامل حفظ انسجام و موفقیت کشور در مواجهه با تهدیدها و چالشهای مختلف بوده است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به برنامههای مرتبط با مراسم وداع و تشییع «رهبر شهید» اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و مجموعههای خدماترسان باید برای فراهم کردن زمینه حضور مردم در این مراسمها همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
وی افزود: برای افرادی که امکان حضور در برنامههای ملی را ندارند نیز باید در سطح استان برنامههای مناسب و مردمی پیشبینی شود تا همه بتوانند در این حماسه ملی سهیم باشند.
گلافشانی با تأکید بر اینکه خدمت به مردم مهمترین وظیفه مسئولان است، گفت: در شرایطی که بخشی از جامعه با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه است، دستگاههای اجرایی باید با همکاری و همافزایی بیشتر، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی و نشاط اجتماعی را فراهم کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز زمان اختلافنظرهای سلیقهای نیست و همه مسئولان باید با وحدت، وفاق و همدلی در مسیر حل مشکلات مردم و تقویت سرمایه اجتماعی استان گام بردارند.
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