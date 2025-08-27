  1. استانها
  2. بوشهر
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۲

کاهش وابستگی آب بوشهر به استان‌های همسایه

کاهش وابستگی آب بوشهر به استان‌های همسایه

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: کاهش وابستگی آب استان به استان‌های همجوار در دستور کار قرار دارد که در همین راستا تکمیل آب‌شیرین‌کن‌های در دست اجرا مورد تاکید است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در نشست با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت اظهار داشت: مهم‌ترین مؤلفه موفقیت ایران اسلامی اتحاد و انسجام ملی است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره و به ویژه در ماه‌های اخیر بر وحدت و همدلی و اتحاد تاکید داشته‌اند و خواستار جلوگیری از انشقاق و اختلاف‌افکنی شده‌اند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری همواره از دکتر پزشکیان حمایت کرده و در دیدار اخیر نیز ایشان را رئیس‌جمهوری پرتلاش، پرکار و پیگیر دانستند و حمایت ویژه‌ای داشتند.

زارع تصریح کرد: در سطح استان بوشهر هم، فضای همدلی و وحدت و همکاری، موجبات پیشبرد امور شده است.

وی اضافه کرد: استان در حوزه امنیتی، وضعیت مناسبی دارد و مشکل امنیتی خاصی نداریم و در حوزه اجتماعی نیز به دلیل فرهنگ غنی مردم استان و تلاش دستگاه‌های ذیربط، از وضعیت نسبتاً خوبی برخورداریم که البته برای رسیدن به نقطه مطلوب، باید کوشش بیشتری داشته باشیم.

استاندار بوشهر یادآور شد: از آذرماه سال جاری فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی آغاز می‌شود که آمادگی کامل برای اجرا داریم.

زارع ابراز داشت: در حوزه عمرانی، با وجود مشکلات و محدودیت‌های مالی دولت، توانستیم با پیگیری‌های مستمر، تأمین مالی کنیم تا پروژه‌های عمرانی فعال‌تر شوند.

وی افزود: رویکرد دولت در تخصیص اعتبارات، این است که مصوبات سفر رئیس‌جمهور را تخصیص کامل دهند.

استاندار بوشهر گفت: اکنون چند پروژه بزرگ بیمارستانی و چند طرح بزرگراهی در استان در دست اجراست که تکمیل آنها به همراه طرح‌های حوزه آب و برق، اولویت ماست.

زارع اظهار داشت: کاهش وابستگی آب استان به استان‌های همجوار در دستور کار قرار دارد که تکمیل آب‌شیرین‌کن‌های در دست اجرا مورد تاکید قرار دارد.

وی ادامه داد: در زمینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی، اقدامات ارزنده‌ای انجام شده بگونه‌ای که بیش از ۱۰۰۰ هکتار زمین برای این کار مهم واگذار و قرارداد ۷۰۰ مگاوات تولید برق منعقد شده و تا پایان تابستان آینده، ۴۰۰ مگاوات برق وارد مدار می‌شود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در حوزه اقتصادی نیز اقدامات خوبی انجام شده که امیدوارم منجر به رشد تولید و افزایش اشتغال پایدار شود

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز ضمن تبریک هفته دولت به استاندار و معاونین و مدیران استان، با تاکید بر اینکه، انسجام ملی و وفاق اجتماعی از مؤلفه‌های تولید قدرت است اظهار کرد: وحدت و همدلی، در قرآن هم مورد تاکید قرار دارد که باید برای جامعه تبیین شود.

وی افزود: اگر در جامعه، وحدت و انسجام را حفظ کنیم، در برابر هر گونه تهدید خارجی، ایستادگی می‌کنیم و دشمن نمی‌تواند به توفیقی برسد.

امام جمعه بوشهر بر لزوم تلاش مسئولان برای جلب رضایت مندی مردم تاکید کرد و یادآور شد: دولت و مردم نباید جدا از همدیگر باشند و باید اعتماد بین مردم و مسئولان حفظ و تقویت شود.

وی افزود: مدیران استان بوشهر بویژه استاندار، تلاش و پیگیری مستمری برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و خدمات‌رسانی به جامعه دارند که شایسته تقدیر است.

کد خبر 6571868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها