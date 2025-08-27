به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در نشست با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت اظهار داشت: مهمترین مؤلفه موفقیت ایران اسلامی اتحاد و انسجام ملی است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره و به ویژه در ماههای اخیر بر وحدت و همدلی و اتحاد تاکید داشتهاند و خواستار جلوگیری از انشقاق و اختلافافکنی شدهاند.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری همواره از دکتر پزشکیان حمایت کرده و در دیدار اخیر نیز ایشان را رئیسجمهوری پرتلاش، پرکار و پیگیر دانستند و حمایت ویژهای داشتند.
زارع تصریح کرد: در سطح استان بوشهر هم، فضای همدلی و وحدت و همکاری، موجبات پیشبرد امور شده است.
وی اضافه کرد: استان در حوزه امنیتی، وضعیت مناسبی دارد و مشکل امنیتی خاصی نداریم و در حوزه اجتماعی نیز به دلیل فرهنگ غنی مردم استان و تلاش دستگاههای ذیربط، از وضعیت نسبتاً خوبی برخورداریم که البته برای رسیدن به نقطه مطلوب، باید کوشش بیشتری داشته باشیم.
استاندار بوشهر یادآور شد: از آذرماه سال جاری فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی آغاز میشود که آمادگی کامل برای اجرا داریم.
زارع ابراز داشت: در حوزه عمرانی، با وجود مشکلات و محدودیتهای مالی دولت، توانستیم با پیگیریهای مستمر، تأمین مالی کنیم تا پروژههای عمرانی فعالتر شوند.
وی افزود: رویکرد دولت در تخصیص اعتبارات، این است که مصوبات سفر رئیسجمهور را تخصیص کامل دهند.
استاندار بوشهر گفت: اکنون چند پروژه بزرگ بیمارستانی و چند طرح بزرگراهی در استان در دست اجراست که تکمیل آنها به همراه طرحهای حوزه آب و برق، اولویت ماست.
زارع اظهار داشت: کاهش وابستگی آب استان به استانهای همجوار در دستور کار قرار دارد که تکمیل آبشیرینکنهای در دست اجرا مورد تاکید قرار دارد.
وی ادامه داد: در زمینه احداث نیروگاههای خورشیدی، اقدامات ارزندهای انجام شده بگونهای که بیش از ۱۰۰۰ هکتار زمین برای این کار مهم واگذار و قرارداد ۷۰۰ مگاوات تولید برق منعقد شده و تا پایان تابستان آینده، ۴۰۰ مگاوات برق وارد مدار میشود.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در حوزه اقتصادی نیز اقدامات خوبی انجام شده که امیدوارم منجر به رشد تولید و افزایش اشتغال پایدار شود
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز ضمن تبریک هفته دولت به استاندار و معاونین و مدیران استان، با تاکید بر اینکه، انسجام ملی و وفاق اجتماعی از مؤلفههای تولید قدرت است اظهار کرد: وحدت و همدلی، در قرآن هم مورد تاکید قرار دارد که باید برای جامعه تبیین شود.
وی افزود: اگر در جامعه، وحدت و انسجام را حفظ کنیم، در برابر هر گونه تهدید خارجی، ایستادگی میکنیم و دشمن نمیتواند به توفیقی برسد.
امام جمعه بوشهر بر لزوم تلاش مسئولان برای جلب رضایت مندی مردم تاکید کرد و یادآور شد: دولت و مردم نباید جدا از همدیگر باشند و باید اعتماد بین مردم و مسئولان حفظ و تقویت شود.
وی افزود: مدیران استان بوشهر بویژه استاندار، تلاش و پیگیری مستمری برای تکمیل پروژههای نیمه تمام و خدماترسانی به جامعه دارند که شایسته تقدیر است.
