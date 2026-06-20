آغاز رفع موانع تجاری و ترانزیتی در مرز شلمچه

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد که در پی تأکید رئیسجمهور بر توسعه ترانزیت و تسهیل واردات کالاهای اساسی از کشورهای همسایه، روند ساماندهی و رفع موانع موجود در مرز شلمچه با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
بر این اساس، در راستای تقویت مبادلات تجاری، توسعه ترانزیت و تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات، پیگیریهای لازم برای ساماندهی مرز شلمچه و رفع چالشهای موجود در این پایانه مرزی وارد مرحله اجرایی شده است.
در همین راستا، محمد نظری، رئیس امور هماهنگی و نظارت همکاریهای منطقهای معاون اول رئیسجمهور، به همراه هیئتی از سایت تجاری شلمچه و بندر خرمشهر بازدید کرد. این بازدید با هدف بررسی میدانی مشکلات، شناسایی گلوگاههای اجرایی و تسریع در روند بهبود زیرساختها و فرآیندهای تجاری انجام شد.
بر اساس این گزارش، مرز شلمچه به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای تجاری کشور، نقش مؤثری در توسعه صادرات، ترانزیت کالا و تأمین کالاهای اساسی ایفا میکند و رفع موانع موجود در این مرز میتواند زمینه تسهیل مبادلات تجاری، افزایش حجم ترانزیت و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.
نظر شما