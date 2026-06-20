وقوع ۱۰ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ نیمی از حوادث واژگونی است

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به ۱۰ مورد حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث در مجموع ۲۴ نفر را راهی بیمارستان کرده است.

وی با اشاره به اینکه واژگونی با شش مورد همچنان در صدر تصادفات رانندگی قرار دارد، ادامه داد: این حوادث مصدومیت ۱۶ نفر را رقم زده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با ابراز تأسف و همدردی با خانواده تنها جان باخته حوادث رانندگی یک هفته اخیر، توضیح داد: واژگونی پژو ۲۰۶ کیلومتر ۴۲ محور سمنان به دامغان یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

درخشان با اشاره به اینکه تنها یک مورد برخورد دو خودرو با یکدیگر گزارش شده است، افزود: به چهار مصدوم تصادف کامیونت و تیبا و واژگونی تیبا کیلومتر یک محور آرادان به گرمسار امداد رسانی لازم شده است.

وی اضافه کرد: سقوط تریلی در دره کیلومتر ۱۷ محور فولاد محله به کیاسر با ۲ مصدوم، برخورد با تپه پراید وانت در کیلومتر ۵۰ محور دامغان به کیاسر با یک مصدوم و انحراف از جاده ساینا در کیلومتر ۳۲ محور دامغان به کلاته با یک مصدوم دیگر حوادث مهم استان بودند.