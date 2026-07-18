امداد به ۳۴ مجروح حوادث رانندگی استان سمنان؛ حوادث فوتی نداشتند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع ۹ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث مصدومیت ۳۴ نفر را رقم زده است.

وی با اشاره به اینکه واژگونی خودرو با پنج مورد در صدر حوادث رانندگی قرار دارد، ادامه داد: این نوع سوانح جاده ای ۲۴ نفر را راهی مراکز درمانی کرده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه بیشترین تعداد مجروحان سوانح جاده‌ای مربوط به واژگونی پژو پارس محور دامغان- سمنان و واژگونی پراید محور شاهرود- آزاد شهر بودند، توضیح داد: این حوادث هر کدام شش مصدوم بر جای گذاشته است.

درخشان با اشاره به اینکه با احتساب مسیر رفت و برگشت دامغان به سمنان با سه مورد بیشترین امداد رسانی ثبت شده است، تصریح کرد: به ۱۳ مصدوم تصادفات این محور رسیدگی شده است.

وی با اشاره به اینکه تصادفات رانندگی هفته گذشته در استان سمنان فوتی نداشتند، اضافه کرد: مصدومان توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند و یک سورت پرواز هم برای انتقال یک مصدوم انجام گرفته است.