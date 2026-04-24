۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

ادای احترام رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به شهید سردار پاکپور در خنداب

خنداب- رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با حضور در روستای دهسد خنداب به مقام شهدای این روستا از جمله شهید والامقام سردار محمد پاکپور ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با حضور در روستای دهسد شهرستان خنداب استان مرکزی، به مقام شهدای این روستا از جمله شهید والامقام سردار سرلشکر پاکپور ادای احترام کرد.

همزمان با شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ( آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای ) در روز یکشنبه نهم اسفندماه ۱۴۰۴، جمعی از فرماندهان شجاع و دلاور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از جمله سردار سپهبد شهید پاکپور، فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله ددمنشانه شرورترین رژیم‌ها، جانیان و مفسدان جهان، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی به شهادت رسیدند.

سردار سپهبد شهید محمد پاکپور متولد سال ۱۳۴۰ در شهر اراک بود.

مراسم وداع با پیکر مطهر سپهبد شهید محمد پاکپور، فرمانده اراکی کل سپاه پاسداران پنجشنبه ۲۱ اسفندماه در میدان شهدای شهر اراک با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان ارشد استانی و شهرستانی برگزار شد.

پیکر سردار شهید محمد پاکپور، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محل گلزار شهدای دهسد شهرستان خنداب در جوار برادر شهیدش رضا پاکپور در سال ۱۳۶۱ در سن ۱۹ سالگی به فیض شهادت نائل آمده بود، آرام گرفت.

