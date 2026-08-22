معمارِ بازدارندگی؛ میراث ماندگار سپهبد شهید محمد پاکپور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه؛ سردار رمضان شریف، مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس این مرکز، با حضور در روستای دهسد خنداب استان مرکزی ، زادگاه سپهبد شهید محمد پاکپور، با خانواده معظم این فرمانده شهید دیدار و گفت‌وگو کرد.

مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در این دیدار معنوی که در جوار مزار مطهر شهید پاکپور انجام شد با گرامیداشت یاد و خاطره این سردار رشید اسلام و ابلاغ سلام سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خانواده معظم وی به تبیین مجاهدت‌های ماندگار و درس‌آموز و مؤلفه‌های کلیدی کارنامه درخشان و پرافتخار آن شهید والامقام پرداخت و سردار پاکپور را نماد تلفیق علم و عمل در عرصه دفاع از انقلاب دانست.

سردار شریف با اشاره به جایگاه علمی والای شهید پاکپور، خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار، فرمانده‌ای متفکر و دانشگاهی بود که با بهره‌گیری از دانش روز و تحصیلات عالیه خود در مقطع دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس، موفق شد الگویی علمی و کارآمد برای ایجاد امنیت پایدار در مناطق مختلف کشور، به ویژه مناطق قومی و مرزی، ارائه دهد. این نگاه راهبردی و علمی، نقطه‌عطفی در مدیریت امنیتی کشور و سپاه پاسداران محسوب می‌شد.

وی در ادامه به پیشینه درخشان شهید پاکپور در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این شهید بزرگوار از بنیانگذاران و فرماندهان یگان‌های زرهی سپاه بود و با فرماندهی لشکرهای خط‌شکنی همچون لشکر ۸ نجف و ۳۱ عاشورا، نقش بی‌بدیلی در عملیات‌های سرنوشت‌ساز جنگ تحمیلی ایفا کرد.

مدیریت میدانی و جهادی وی، همواره با حضور مستقیم در خطوط مقدم و مناطق عملیاتی و بحرانی همراه بود و این روحیه تا آخرین روزهای حیات پربرکتشان ادامه داشت.

معمار امنیت مرزها و نماد اقتدار

مشاور فرمانده کل سپاه، شهید پاکپور را معمار امنیت پایدار در مرزهای کشور معرفی کرد و با اشاره به نقش آفرینی‌های راهبردی و امنیت ساز وی برای کشور افزود: شهید پاکپور با تلاش شبانه‌روزی و حضور مستمر در مناطق عملیاتی، موفق شد امنیت کامل و پایداری را در مرزهای شمال‌غرب، غرب و جنوب‌شرق کشور برقرار کنند و این مناطق را به نمادی از عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. این اقدامات، بخشی از میراث ماندگار این فرمانده شهید در نیروی زمینی سپاه است.

فرماندهی در بحران و طراحی عملیات وعده صادق ۳

یکی دیگر از محورهای سخنان سردار شریف، به فرماندهی بی‌نظیر شهید پاکپور در حساسترین مقطع تاریخی سپاه بازمی‌گشت.

وی تصریح کرد: پس از شهادت مظلومانه سردار سرلشکر حسین سلامی، شهید پاکپور با شایستگی کامل و با حکم فرماندهی معظم کل قوا، عهده‌دار فرماندهی کل سپاه شد و در شرایط جنگ تمام‌عیار، با مدیریتی هوشمندانه و شجاعانه، پرچم مقاومت را برافراشته نگه داشت. اوج این مدیریت، طراحی و اجرای عملیات غرورآفرین «وعده صادق ۳» بود که با ۲۲ موج خلاقانه و مبتکرانه و با هدف پاسخ قاطع به تجاوزات دشمن، به فرماندهی مستقیم این شهید بزرگوار انجام شد و برگ زرینی بر افتخارات سپاه پاسداران افزود.

سردار شریف با اشاره به ایجاد بازدارندگی فعال در برابر تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین مجاهدت‌های فراموش ناشدنی وی در جبهه مقاومت در دوران فرماندهی شهید پاکپور، تأکید کرد که این فرمانده دلاور، معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و اقتدار ایران را به رخ جهانیان کشید.

وی همچنین با اشاره به وصیت و سیره عملی این شهید، شهید پاکپور را نماد بصیرت، ولایتمداری و وفاداری تا پای جان خواند و خاطرنشان کرد: این شهید عزیز در اوج مسئولیت و در خط مقدم دفاع از میهن اسلامی، به آرزوی دیرینه خود، یعنی نائل شدن به مقام والای شهادت، دست یافت و میراثی از عزت و سربلندی را برای ملت ایران به یادگار گذاشت.