  1. استانها
  2. مرکزی
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳

استکی: شهید پاکپور در جنگ ۳۳ روزه زمینه‌ساز شکست رژیم صهیونیستی شد

استکی: شهید پاکپور در جنگ ۳۳ روزه زمینه‌ساز شکست رژیم صهیونیستی شد

خنداب- فرمانده قرارگاه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه با اشاره به نقش شهید پاکپور در تحولات منطقه‌ای گفت: حضور ایشان در جنگ ۳۳ روزه زمینه‌ساز شکست رژیم صهیونیستی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد استکی عصر پنجشنبه در آیین بزرگداشت شهدای سردار پاکپور و سردار سلیمانی در روستای دهسد خنداب اظهار کرد: سردار پاکپور فرمانده‌ای کم‌ادعا و اثرگذار در عرصه بین‌المللی بود که همواره از خودنمایی پرهیز می‌کرد و فعالیت‌هایش را صرفاً در مسیر انجام تکلیف الهی انجام می‌داد.

وی افزود: شهید پاکپور همه فعالیت‌های خود را بر مدار تکلیف و رضایت الهی انجام می‌داد و خود را صرفاً بنده‌ای موظف به اجرای مأموریت‌ها می‌دانست.

سردار استکی تصریح کرد: شهید پاکپور با کمترین میزان استراحت و بیشترین تلاش، مسئولیت‌های خود را پیگیری می‌کرد و از نظر مدیریت میدانی، شخصیتی خودساخته و تصمیم‌ساز داشت.

وی با اشاره به تأثیرگذاری شهید پاکپور در تحولات منطقه‌ای ادامه داد: حضور و نقش وی در حمایت و تقویت جریان مقاومت، به‌ویژه در جنگ ۳۳ روزه از عوامل مؤثر در تضعیف رژیم صهیونیستی و تغییر موازنه قدرت در منطقه به شمار می‌رود.

فرمانده قرارگاه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه تاکید کرد: این فرمانده شهید علاوه بر نقش‌آفرینی میدانی، در حوزه‌های راهبردی نیز فعال بود و در توسعه ظرفیت‌های دفاعی و تقویت یگان‌های مختلف سپاه نقش مؤثری داشت.

وی افزود: شهید پاکپور در مسئولیت‌هایی از جمله فرماندهی یگان‌های زرهی، لشکر ۸ نجف و مأموریت‌های منطقه‌ای و مستشاری حضور داشت و تجربیات گسترده‌ای اندوخت.

سردار استکی بیان کرد: سبک زندگی ایشان ساده و به‌دور از تجملات بود و همین روحیه موجب می‌شد بیشترین توان خود را صرف مأموریت‌ها و خدمت به مردم کند.

وی گفت: این شهید بزرگوار همواره رهنمودهای رهبری را با دقت ثبت و در سطوح عملیاتی اجرا می‌کرد و این رویکرد مبنای تصمیم‌گیری‌های وی بود.

سردار استکی تصریح کرد: از جمله اقدامات ایشان می‌توان به آبرسانی، ساخت مسکن، توسعه مدارس، ایجاد اشتغال و رسیدگی به مناطق کم‌برخوردار در کنار مأموریت‌های نظامی اشاره کرد.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف گفت: ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان، پشتوانه اصلی اقتدار کشور و تضمین استمرار مسیر انقلاب است.

کد مطلب 6843491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شهرام IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      ببینین امریکا به خاطر اوانیوم در ظاهر این جنگ و راه اندخته تمامه وجه و ابروشو در گرو این داستان گذاشته حالا اون میخواد ببینه مفت به هدفش میرسه یا نه ...پس مذاکره هیچ معنی بجز ضعف بهمراه نداره امریکا هم بد جوری ترسیده پس اصلا مذاکره نکنین

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها