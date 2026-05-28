به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد استکی عصر پنجشنبه در آیین بزرگداشت شهدای سردار پاکپور و سردار سلیمانی در روستای دهسد خنداب اظهار کرد: سردار پاکپور فرمانده‌ای کم‌ادعا و اثرگذار در عرصه بین‌المللی بود که همواره از خودنمایی پرهیز می‌کرد و فعالیت‌هایش را صرفاً در مسیر انجام تکلیف الهی انجام می‌داد.

وی افزود: شهید پاکپور همه فعالیت‌های خود را بر مدار تکلیف و رضایت الهی انجام می‌داد و خود را صرفاً بنده‌ای موظف به اجرای مأموریت‌ها می‌دانست.

سردار استکی تصریح کرد: شهید پاکپور با کمترین میزان استراحت و بیشترین تلاش، مسئولیت‌های خود را پیگیری می‌کرد و از نظر مدیریت میدانی، شخصیتی خودساخته و تصمیم‌ساز داشت.

وی با اشاره به تأثیرگذاری شهید پاکپور در تحولات منطقه‌ای ادامه داد: حضور و نقش وی در حمایت و تقویت جریان مقاومت، به‌ویژه در جنگ ۳۳ روزه از عوامل مؤثر در تضعیف رژیم صهیونیستی و تغییر موازنه قدرت در منطقه به شمار می‌رود.

فرمانده قرارگاه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه تاکید کرد: این فرمانده شهید علاوه بر نقش‌آفرینی میدانی، در حوزه‌های راهبردی نیز فعال بود و در توسعه ظرفیت‌های دفاعی و تقویت یگان‌های مختلف سپاه نقش مؤثری داشت.

وی افزود: شهید پاکپور در مسئولیت‌هایی از جمله فرماندهی یگان‌های زرهی، لشکر ۸ نجف و مأموریت‌های منطقه‌ای و مستشاری حضور داشت و تجربیات گسترده‌ای اندوخت.

سردار استکی بیان کرد: سبک زندگی ایشان ساده و به‌دور از تجملات بود و همین روحیه موجب می‌شد بیشترین توان خود را صرف مأموریت‌ها و خدمت به مردم کند.

وی گفت: این شهید بزرگوار همواره رهنمودهای رهبری را با دقت ثبت و در سطوح عملیاتی اجرا می‌کرد و این رویکرد مبنای تصمیم‌گیری‌های وی بود.

سردار استکی تصریح کرد: از جمله اقدامات ایشان می‌توان به آبرسانی، ساخت مسکن، توسعه مدارس، ایجاد اشتغال و رسیدگی به مناطق کم‌برخوردار در کنار مأموریت‌های نظامی اشاره کرد.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف گفت: ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان، پشتوانه اصلی اقتدار کشور و تضمین استمرار مسیر انقلاب است.