به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری بعدازظهر شنبه در نشست مشترک نمایندگان قوای قضائیه، مجریه و مقننه به میزبانی دادگستری کل استان سمنان، با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی، اظهار کرد: دستگاه قضایی با تأسی از مکتب شهید بهشتی، تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه و خدمت‌رسانی به مردم را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با اشاره به فضای مطلوب همکاری میان مسئولان استان افزود: خوشبختانه در استان شاهد سطح قابل قبولی از همدلی، انسجام و تعامل میان مسئولان قوای سه‌گانه هستیم و این ظرفیت ارزشمند می‌تواند روند حل مسائل و مشکلات مردم را تسریع کند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، ارتباط مستمر میان مسئولان قضایی، اجرایی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را لازمه حکمرانی کارآمد دانست و ادامه داد: تعامل سازنده میان بخش‌های مختلف مدیریتی استان، علاوه بر تسهیل در پیگیری مطالبات مردمی، زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند.

اکبری همچنین با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: حمایت از فعالیت‌های سالم اقتصادی، رفع موانع تولید و پشتیبانی از فعالان اقتصادی قانونمند از رویکردهای جدی دستگاه قضایی استان است که با همکاری سایر دستگاه‌ها می‌تواند به توسعه اقتصادی سمنان شتاب بیشتری ببخشد.

وی با تأکید بر ضرورت قدردانی از همراهی مردم، خاطرنشان کرد: مسئولان باید با وحدت، همدلی و تلاش مضاعف، زمینه رفع مشکلات، افزایش رضایتمندی عمومی و توسعه همه‌جانبه استان را فراهم کنند.