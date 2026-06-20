غلامعلی کرمی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره توانمندسازی رؤسا و کارشناسان مسئول ادارات فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش استان‌های قطب چهار کشور، پس از چند سال وقفه به‌عنوان نخستین نشست قطبی کشوری در کردستان برگزار شد.

وی افزود: انتخاب کردستان به‌عنوان میزبان این برنامه، بیانگر نگاه ویژه وزارت آموزش و پرورش به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این استان در حوزه آموزش‌های فنی، مهارتی و کاردانش است.

رئیس اداره فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: در جریان حضور مدیرکل آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش در استان، بازدیدهایی از هنرستان‌های مختلف انجام شد و آخرین وضعیت آموزشی، تجهیزات، امکانات و روند فعالیت‌های مهارتی این مراکز مورد بررسی قرار گرفت.

کرمی‌نیاز عنوان کرد: نشست‌های تخصصی با حضور مدیران هنرستان‌ها، سرگروه‌های آموزشی، معاونان آموزش متوسطه و کارشناسان حوزه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش برگزار شد و در این جلسات موضوعاتی همچون ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، توسعه رشته‌های تخصصی و بهبود شاخص‌های آموزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت هنرجویان در اجرای این برنامه گفت: بهره‌گیری از توانمندی و مشارکت هنرجویان در برگزاری دوره توانمندسازی، از نقاط ارزشمند این رویداد بود و می‌تواند الگویی برای افزایش نقش‌آفرینی هنرجویان در فعالیت‌های آموزشی و اجرایی باشد.

رئیس اداره فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش آموزش و پرورش کردستان خاطرنشان کرد: در این نشست‌ها توافق‌های مطلوبی برای ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی حوزه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش حاصل شد و بر ضرورت افزایش هماهنگی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف آموزشی تأکید شد.

وی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی وزارت آموزش و پرورش افزود: در سفر مدیرکل آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش به کردستان، زمینه افزایش ضریب تخصیص اعتبارات و تجهیزات هنرستان‌های استان فراهم شد که می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های مهارتی و ارتقای کیفیت آموزش‌ها داشته باشد.

کرمی‌نیاز در پایان گفت: تداوم چنین برنامه‌هایی و تقویت تعامل میان وزارت آموزش و پرورش، اداره‌کل آموزش و پرورش استان و هنرستان‌ها، مسیر مناسبی برای شکوفایی استعدادهای هنرجویان و تربیت نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز جامعه فراهم خواهد کرد.