به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی کرمی‌نیاز صبح چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای تقویت شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در سطح استان اظهار کرد: توسعه هنرستان‌ها نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه‌ماهر دارد و می‌تواند به‌طور مستقیم در کاهش نرخ بیکاری مؤثر باشد.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به خانواده‌ها افزود: معرفی مناسب رشته‌های تحصیلی و هدایت صحیح استعدادها از عوامل کلیدی در افزایش گرایش دانش‌آموزان به این شاخه‌های آموزشی است.

رئیس اداره فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش کردستان ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تحقق هدف جذب حداقل ۵۰ درصدی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم به شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در دستور کار قرار گرفته است.

در ادامه این نشست، مسئولان آموزشی شهرستان‌ها و مناطق استان به بیان دیدگاه‌ها و چالش‌های موجود پرداختند و موضوعاتی همچون کمبود نیروی انسانی، محدودیت فضاهای آموزشی و نیاز به تجهیزات تخصصی را از مهم‌ترین موانع پیش‌رو عنوان کردند.

بر اساس این گزارش، در پایان این نشست تفاهم‌نامه‌ای میان اداره‌کل آموزش و پرورش و مناطق ۱۶‌گانه استان به امضا رسید که هدف آن ارتقای سطح همکاری‌ها و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه آموزش‌های مهارتی است.

همچنین در این جلسه، آخرین آمار و شاخص‌های مربوط به وضعیت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در استان ارائه شد که شامل میزان جذب دانش‌آموزان، جایگاه استان در سطح کشور و شاخص‌های آموزشی مناطق مختلف بود.