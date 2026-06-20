صنایع دستی باید به منبع پایدار درآمد و اشتغال تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر شنبه در نشست با فعالان صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: صنایع دستی بخشی از هنر است و هنرمندان با خلاقیت و توانمندی خود میتوانند ارزش و ثروت خلق کنند.
وی با اشاره به نقش باور، پشتکار و عبور از موانع در موفقیت فعالان این عرصه افزود: هر فعالیتی در کنار علاقه و انگیزه نیازمند حمایت و تسهیلگری است، اما مهمتر از آن ایجاد بسترهای پایدار برای درآمدزایی و توسعه کسبوکار است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه صنایع دستی باید به عنوان یک شغل مولد دیده شود، تصریح کرد: اگر صنایع دستی نتواند معیشت فعالان خود را تأمین کند، استمرار فعالیت در این حوزه با چالش مواجه خواهد شد، بنابراین همه مدیران و فعالان این بخش باید موضوع درآمد و بازار را به عنوان یک اولویت جدی دنبال کنند.
وی با بیان اینکه بازاریابی و بازارسازی حلقه مفقوده بسیاری از فعالیتهای صنایع دستی است، گفت: تولید بدون توجه به بازار نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و باید از ظرفیت متخصصان حوزه بازاریابی برای معرفی و فروش محصولات استفاده شود.
رحمانی خواستار بهرهگیری از فارغالتحصیلان و کارشناسان بازاریابی در مجموعههای صنایع دستی شد و افزود: بازاریابی امروز یک علم و تخصص است و میتواند نقش مهمی در توسعه فروش و افزایش درآمد هنرمندان ایفا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای بازارچههای صنایع دستی در استان اشاره کرد و ادامه داد: تکمیل و بهرهبرداری از بازارچههای در دست اجرا باید با جدیت دنبال شود تا زمینه عرضه مستقیم محصولات و کاهش نقش واسطهها فراهم شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در صورت تکمیل این زیرساختها، امکان واگذاری و بهرهبرداری آنها به بخش خصوصی و خود فعالان صنایع دستی فراهم خواهد شد که این امر به پویایی بیشتر این حوزه کمک میکند.
وی همچنین بر توسعه شرکتهای دانشبنیان در حوزه صنایع دستی تأکید کرد و گفت: اقتصاد دانشبنیان یکی از محورهای اصلی توسعه کشور است و صنایع دستی نیز باید از ظرفیتهای نوآوری، فناوری و دانش روز برای افزایش بهرهوری و توسعه بازار بهرهمند شود.
رحمانی با اشاره به فعالیت شرکتهای فناور در این حوزه افزود: تعداد شرکتهای دانشبنیان فعال در عرصه صنایع دستی استان متناسب با ظرفیتهای موجود نیست و باید زمینه افزایش این شرکتها فراهم شود.
وی انعقاد تفاهمنامههای مرتبط با فروش مستقیم محصولات صنایع دستی را اقدامی مؤثر دانست و اظهار کرد: حذف واسطهها و اتصال مستقیم تولیدکننده به مصرفکننده موجب افزایش سود هنرمندان، کاهش قیمت تمامشده برای مشتریان و رونق بازار خواهد شد.
رحمانی همچنین از دستگاههای اجرایی خواست ظرفیت شبکههای ارتباطی روستایی، جشنوارهها، اماکن گردشگری و فضاهای عمومی استان را برای معرفی و عرضه محصولات صنایع دستی به کار گیرند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان، بر استفاده از فضاهایی مانند آبشار یاسوج برای عرضه و فروش محصولات صنایع دستی تأکید کرد و خواستار همکاری شهرداری و دستگاههای مرتبط در این زمینه شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان ضمن قدردانی از تلاش فعالان صنایع دستی استان گفت: علاقه و عشق به هنر، سرمایه اصلی هنرمندان است، اما در کنار آن باید به توسعه اشتغال، افزایش درآمد و ارتقای سهم صنایع دستی در تولید ناخالص داخلی استان توجه ویژه شود.
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