وعده تأمین آمبولانس موردنیاز برای لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، میعادفر در آئین افتتاح و بهرهبرداری پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهدای شهرک «المهدی» شهرستان ازنا، اظهار داشت: اورژانس کشور در جنگهای تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان در حوزه سلامت، مردم نقشآفرینی ماندگار داشتند و شهدای والامقامی را تقدیم انقلاب اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: تعهد نسبت به مسئولیتها و مأموریتهای تعریف شده از ویژگی کارکنان اورژانس کشور است که در ایام جنگ با دشمنان صهیونی و آمریکایی با تمام تلاش تعهد خود را به خدمترسانی به مجروحان جنگی نیز نشان دادند.
رئیس اورژانس کشور در بخشی از سخنان خود، گفت: در کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند که اعتبارات حوزه سلامت همواره افزایش یابد و باتوجهبه اعتبارات موجود به دنبال تأمین بخشی از ناوگان آمبولانسهای کشور بهصورت متمرکز و استانی هستیم که استان لرستان باتوجهبه شرایط ویژه آن در راستای تحقق تأمین آمبولانسهای آن نیز هستیم.
میعادفر با تقدیر از همکاریهای همهجانبه رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: همکاریهای ایشان با اورژانس کشور منجر به خدمت همهجانبه به مردم لرستان است و ما نگاه توسعهمحور خود را همیشه نسبت به تأمین و تحقق اهداف خود در لرستان مدنظر داریم.
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