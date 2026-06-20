وعده تأمین آمبولانس موردنیاز برای لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، میعادفر در آئین افتتاح و بهره‌برداری پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهدای شهرک «المهدی» شهرستان ازنا، اظهار داشت: اورژانس کشور در جنگ‌های تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان در حوزه سلامت، مردم نقش‌آفرینی ماندگار داشتند و شهدای والامقامی را تقدیم انقلاب اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: تعهد نسبت به مسئولیت‌ها و مأموریت‌های تعریف شده از ویژگی کارکنان اورژانس کشور است که در ایام جنگ با دشمنان صهیونی و آمریکایی با تمام تلاش تعهد خود را به خدمت‌رسانی به مجروحان جنگی نیز نشان دادند.

رئیس اورژانس کشور در بخشی از سخنان خود، گفت: در کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند که اعتبارات حوزه سلامت همواره افزایش یابد و باتوجه‌به اعتبارات موجود به دنبال تأمین بخشی از ناوگان آمبولانس‌های کشور به‌صورت متمرکز و استانی هستیم که استان لرستان باتوجه‌به شرایط ویژه آن در راستای تحقق تأمین آمبولانس‌های آن نیز هستیم.

میعادفر با تقدیر از همکاری‌های همه‌جانبه رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: همکاری‌های ایشان با اورژانس کشور منجر به خدمت همه‌جانبه به مردم لرستان است و ما نگاه توسعه‌محور خود را همیشه نسبت به تأمین و تحقق اهداف خود در لرستان مدنظر داریم.