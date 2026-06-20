به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فتوحی با اشاره به شکل‌گیری تعامل سازنده و رو به گسترش میان این سازمان و شهرداری خرم‌آباد، اظهار کرد: این همکاری را یک ظرفیت قابل‌توجه برای پیشبرد اهداف عمرانی شهر می‌دانیم که می‌تواند به‌ویژه در حوزه آسفالت و به‌سازی معابر، تحول ملموسی ایجاد کند.

وی با تأکید بر اینکه مردم‌محور اصلی تمام برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری هستند، تصریح کرد: هرگونه سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه در نهایت به رضایت شهروندان گره‌خورده است؛ وقتی مردم کیفیت خدمات را در شهر ببینند و بهبود محسوس معابر و زیرساخت‌ها را لمس کنند، به طور طبیعی رغبت بیشتری برای همکاری با شهرداری از جمله پرداخت به‌موقع عوارض نشان می‌دهند. این چرخه مثبت، منبع درآمدی پایدار و قابل اتکایی برای شهرداری فراهم می‌آورد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های لرستان همچنین با اشاره به سابقه همکاری‌های گذشته و حسن‌نیت این سازمان در قبال شهرداری‌ها، گفت: رویکرد ما بر اساس همراهی و هم‌افزایی تعریف شده و سازمان همیاری شهرداری‌ها با دارابودن تجربه فنی و توان اجرایی، آمادگی کامل و ۱۰۰ درصدی خود را برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری اعلام می‌کند و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهد بود.

فتوحی با مثبت ارزیابی‌کردن فضای همکاری بین دو مجموعه، ابراز امیدواری کرد که با عقد تفاهم‌نامه‌های عملیاتی و تخصیص بهینه منابع، شاهد شتاب گرفتن روند عمران شهری و تحقق مطالبات به‌حق مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشیم.