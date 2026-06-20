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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷

مخبر: توافق روی کاغذ بماند، جریان انرژی خاورمیانه هم متوقف می‌شود

مخبر: توافق روی کاغذ بماند، جریان انرژی خاورمیانه هم متوقف می‌شود

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری تاکید کرد : توافق روی کاغذ بماند، جریان انرژی خاورمیانه هم متوقف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در واکنش به اجرا نشدن بند اول تفاهم‌نامه پایان جنگ در صفحه شخصی خود نوشت: آمریکایی‌ها زبان اقتصاد و هزینه-فایده را بهتر می‌فهمند.وقتی توافق روی کاغذ بماند، جریان انرژی خاورمیانه هم متوقف می‌ماند.مذاکره‌کنندگان ما جز با اجرای کامل تعهدات و استیفای حقوق ملت راضی نمی‌شوند.اگرچه خون تک تک شهدا، امام شهید و کودکان میناب را نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم.

کد مطلب 6866123
هادی رضایی

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