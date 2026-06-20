پلمب دفتر مدعی واگذاری اراضی ملی در تنکابن

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی پول شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از انفال، دفتر موسوم به اموال موقوفه آیت‌الله مرشدی خرم‌آباد با دستور دادستان شهرستان تنکابن و در پی پیگیری‌های انجام‌شده از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و دادستانی کل کشور پلمب شد.

خزایی‌پول افزود: براساس اسناد رسمی موجود و نظر مراجع ذی‌صلاح، اراضی مورد ادعا در زمره منابع ملی و انفال قرار داشته و دارای سند شش‌دانگ به نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است.

وی با تأکید بر اینکه هرگونه تبلیغ، واگذاری، خرید و فروش یا ادعای مالکیت نسبت به این اراضی فاقد اعتبار قانونی است، تصریح کرد: با افراد یا مجموعه‌هایی که اقدام به طرح ادعاهای خلاف واقع یا معاملات غیرقانونی در این زمینه کنند، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات انجام‌شده در این پرونده با هماهنگی دستگاه قضایی و در چارچوب قانون صورت گرفته و حفاظت از حقوق عمومی و بیت‌المال با جدیت دنبال می‌شود.

خزایی‌پول همچنین از شهروندان خواست پیش از هرگونه خرید، سرمایه‌گذاری یا معامله در اراضی، وضعیت مالکیت و اسناد را از مراجع رسمی استعلام کرده و به تبلیغات و ادعاهای غیررسمی اعتماد نکنند.