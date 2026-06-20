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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷

پلمب دفتر مدعی واگذاری اراضی ملی در تنکابن

پلمب دفتر مدعی واگذاری اراضی ملی در تنکابن

تنکابن- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -نوشهر از پلمب دفتر مدعی واگذاری اراضی ملی در تنکابن با دستور قضایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی پول شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از انفال، دفتر موسوم به اموال موقوفه آیت‌الله مرشدی خرم‌آباد با دستور دادستان شهرستان تنکابن و در پی پیگیری‌های انجام‌شده از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و دادستانی کل کشور پلمب شد.

خزایی‌پول افزود: براساس اسناد رسمی موجود و نظر مراجع ذی‌صلاح، اراضی مورد ادعا در زمره منابع ملی و انفال قرار داشته و دارای سند شش‌دانگ به نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است.

وی با تأکید بر اینکه هرگونه تبلیغ، واگذاری، خرید و فروش یا ادعای مالکیت نسبت به این اراضی فاقد اعتبار قانونی است، تصریح کرد: با افراد یا مجموعه‌هایی که اقدام به طرح ادعاهای خلاف واقع یا معاملات غیرقانونی در این زمینه کنند، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات انجام‌شده در این پرونده با هماهنگی دستگاه قضایی و در چارچوب قانون صورت گرفته و حفاظت از حقوق عمومی و بیت‌المال با جدیت دنبال می‌شود.

خزایی‌پول همچنین از شهروندان خواست پیش از هرگونه خرید، سرمایه‌گذاری یا معامله در اراضی، وضعیت مالکیت و اسناد را از مراجع رسمی استعلام کرده و به تبلیغات و ادعاهای غیررسمی اعتماد نکنند.

کد مطلب 6866125

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