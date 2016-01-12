به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، محمدعلی سفیدیان اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در راستای اخذ اسناد مالکیت تک‌برگی انفال، موفق به کسب رتبه اول در ارزیابی شش ماهه اول سال جاری توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری شد.

وی گفت: مطابق ارزشیابی صورت گرفته توسط معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، این اداره کل توانست در شش ماهه اول سال جاری با اخذ اسناد مالکیت ۷۳۱ میلیون و ۱۳۰ هزار مترمربع از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در بین ۳۳ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مقام اول را کسب کند.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان همچنین از تقدیر معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از مدیرکل، معاون حفاظت و امور اراضی و همچنین رئیس اداره ممیزی و حدنگاری این اداره کل و همکاران مرتبط طی مراسمی خبر داد.

سفیدیان افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان قصد دارد تا پایان سال جاری به میزان چهار سال قبل از آن در قسمت‌های مختلف مربوط به معاونت حفاظت و امور اراضی عملکرد مثبت داشته باشد.

وی اظهار کرد: در این راستا، اخذ اسناد تک‌برگی بیش از دو میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در دستور کار قرار گرفته و تاکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت کار داشته است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان همچنین در خاتمه از همکاری و هماهنگی مجموعه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تقدیر کرد و افزود: بدون شک، اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی، همکاری و هماهنگی مدیران ثبتی استان را می‌طلبد و تاکنون نیز این مهم توسط مدیران ثبتی انجام پذیرفته است.