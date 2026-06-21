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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

مهر و موم یک موسسه طب سنتی غیر مجاز در یزد

مهر و موم یک موسسه طب سنتی غیر مجاز در یزد

یزد - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: با پیگیری اداره نظارت معاونت درمان دانشگاه، یک موسسه طب سنتی غیرمجاز در یزد پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارع هروکی گفت: این موسسه غیر مجاز با عوام فریبی و از طریق حجامت، زالو درمانی، بادکش و ماساژ درمانی، ادعای درمان انواع بیماری‌ها را داشت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: طی هماهنگی با معاون دادستان، این موسسه توسط کارشناسان اداره نظارت معاونت درمان، پلمب و پرونده فرد متخلف به دادسرا ارجاع شد.

وی از شهروندان درخواست کرد، از مراجعه به مراکز درمانی و زیبایی فاقد تابلو و مجوز درمانی خودداری نمایند و در صورت مشاهده تخلف، می‌توانند به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهید صدوقی جنوبی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، مراجعه و یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰، گزارش یا شکایت خود را مطرح نمایند.

کد مطلب 6866445

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