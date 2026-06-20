به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر شنبه در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر افزود:کمیته امداد امام خمینی(ره) یکی از یادگارهای ارزشمند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، از زمان تأسیس تاکنون منشأ خدمات گسترده و ارزشمندی به جامعه هدف خود بوده است.
فرماندا گناوه افزود: اقداماتی که این نهاد برای مددجویان انجام میدهد، بسیار مؤثر، ارزشمند و امیدآفرین است و نقش مهمی در کاهش مشکلات اقشار آسیبپذیر جامعه دارد.
وی بیان کرد: مراجعهکنندگان به کمیته امداد انسانهای شریف و آبرومندی هستند که به دلایل مختلف با مشکلات و مسائل خاصی مواجه شدهاند و این نهاد با ارائه خدمات حمایتی در مسیر رفع مشکلات آنان گام برمیدارد.
وی با بیان اینکه حمایت از نهادهای خدمترسان از اولویتهای مجموعه حاکمیت در شهرستان است، خاطرنشان کرد: امسال تلاش خواهیم کرد در تخصیص اعتبارات، نگاه ویژهای به کمیته امداد داشته باشیم تا زمینه توسعه خدمات و حمایت بیشتر از مددجویان فراهم شود.
نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه همچنین از تلاشهای رئیس و کارکنان کمیته امداد شهرستان قدردانی کرد و گفت: کسب رتبه نخست کمیته امداد گناوه در میان شهرستانهای استان، نشاندهنده مدیریت توانمند، برنامهریزی مناسب و دلسوزی مجموعه این نهاد در خدمترسانی به جامعه هدف است.
خیران شهرستان در کارهای عام المنفعه منشأ خدمات زیادی هستند
فرماندار گناوه با اشاره به راهاندازی مجدد مجمع خیران سلامت،گفت: خیران این شهرستان همواره در امور عامالمنفعه پیشگام بودهاند و روحیه نیکوکاری و مشارکت اجتماعی آنان زبانزد است.
وی افزود: از ظرفیت ارزشمند خیران تاکنون خدمات مؤثر و ماندگاری در حوزههای مختلف به ویژه بخش سلامت، آموزش و حمایت از اقشار نیازمند برجای مانده است و امیدواریم با فعال شدن مجدد مجمع خیران سلامت، شاهد توسعه بیش از پیش خدمات و اجرای طرحهای مؤثر در حوزه بهداشت و درمان شهرستان باشیم.
فرماندار گناوه اظهار کرد: استفاده از توان و ظرفیت خیران در کنار دستگاههای اجرایی میتواند نقش مهمی در رفع مشکلات و ارتقای سطح خدمات به شهروندان داشته باشد.
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