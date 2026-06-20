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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

شاعران آیینی به تبیین فرهنگ عاشورا و مقاومت بپردازند

شاعران آیینی به تبیین فرهنگ عاشورا و مقاومت بپردازند

نکا - امام جمعه نکا بر نقش اثرگذار شعر آیینی در انتقال مفاهیم عاشورا، ایثار و مقاومت تأکید کرد و خواستار ارتقای سطح مطالعات و دانش شاعران شد.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمد صادق محمدی لائینی در دیدار جمعی از شاعران شهرستان نکا با اشاره به جایگاه شعر آیینی در فرهنگ و ادبیات اسلامی اظهار کرد: شعر آیینی همواره مورد توجه مردم بوده و شاعران باید با مطالعه و شناخت بیشتر، ابعاد مختلف فرهنگ عاشورا، دفاع مقدس و جبهه مقاومت را در آثار خود منعکس کنند.

وی استعداد شاعری را موهبتی الهی دانست و افزود: این نعمت نصیب همه افراد نمی‌شود و شاعرانی که در این مسیر فعالیت می‌کنند از لطف ویژه الهی برخوردارند. ماندگاری آثار بزرگان ادب فارسی همچون سعدی، حافظ، شهریار و محتشم کاشانی نیز نشان‌دهنده پیوند عمیق شعر فارسی با معارف دینی و اهل‌بیت (ع) است.

حجت‌الاسلام محمدی لائینی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی و مطالعات شاعران خاطرنشان کرد: شاعر باید نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و تحولات زمانه شناخت کافی داشته باشد تا بتواند مفاهیم عمیق را در قالبی هنرمندانه و اثرگذار به مخاطبان منتقل کند.

وی همچنین اخلاص را از مهم‌ترین عوامل ماندگاری آثار ادبی برشمرد و گفت: بسیاری از اشعار ماندگار علاوه بر برخورداری از توانمندی ادبی، حاصل اخلاص و عنایت الهی بوده‌اند.

امام جمعه نکا در ادامه، پس از شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات شاعران، بر ضرورت چاپ و انتشار آثار ادبی تأکید کرد و خواستار حفظ و انتقال این میراث فرهنگی به نسل‌های آینده شد.

در ابتدای این مراسم، مجتبی ذاکری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نکا، هدف از برگزاری این نشست را گرامیداشت روز شعر و ادبیات آیینی و بزرگداشت محتشم کاشانی عنوان کرد و گفت: شاعران و هنرمندان نقش مهمی در ترویج فرهنگ عاشورا، ایثار و شهادت در جامعه دارند.

همچنین حسینعلی قنبری مدیر کانون بسیج هنرمندان نکا با تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های این کانون، بر آمادگی مجموعه برای پیگیری مطالبات و دغدغه‌های هنرمندان تأکید کرد.

در ادامه این محفل ادبی، شاعران حاضر اشعاری با موضوعات عاشورا، دفاع مقدس، مقاومت و شهدا قرائت کردند.

در پایان این مراسم، حکم مسئولیت حدیثه صالحی به عنوان مسئول انجمن شعر کانون بسیج هنرمندان شهرستان نکا از سوی امام جمعه نکا به وی اعطا شد.

کد مطلب 6866137

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