شاعران آیینی به تبیین فرهنگ عاشورا و مقاومت بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمد صادق محمدی لائینی در دیدار جمعی از شاعران شهرستان نکا با اشاره به جایگاه شعر آیینی در فرهنگ و ادبیات اسلامی اظهار کرد: شعر آیینی همواره مورد توجه مردم بوده و شاعران باید با مطالعه و شناخت بیشتر، ابعاد مختلف فرهنگ عاشورا، دفاع مقدس و جبهه مقاومت را در آثار خود منعکس کنند.
وی استعداد شاعری را موهبتی الهی دانست و افزود: این نعمت نصیب همه افراد نمیشود و شاعرانی که در این مسیر فعالیت میکنند از لطف ویژه الهی برخوردارند. ماندگاری آثار بزرگان ادب فارسی همچون سعدی، حافظ، شهریار و محتشم کاشانی نیز نشاندهنده پیوند عمیق شعر فارسی با معارف دینی و اهلبیت (ع) است.
حجتالاسلام محمدی لائینی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی و مطالعات شاعران خاطرنشان کرد: شاعر باید نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و تحولات زمانه شناخت کافی داشته باشد تا بتواند مفاهیم عمیق را در قالبی هنرمندانه و اثرگذار به مخاطبان منتقل کند.
وی همچنین اخلاص را از مهمترین عوامل ماندگاری آثار ادبی برشمرد و گفت: بسیاری از اشعار ماندگار علاوه بر برخورداری از توانمندی ادبی، حاصل اخلاص و عنایت الهی بودهاند.
امام جمعه نکا در ادامه، پس از شنیدن دغدغهها و مطالبات شاعران، بر ضرورت چاپ و انتشار آثار ادبی تأکید کرد و خواستار حفظ و انتقال این میراث فرهنگی به نسلهای آینده شد.
در ابتدای این مراسم، مجتبی ذاکری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نکا، هدف از برگزاری این نشست را گرامیداشت روز شعر و ادبیات آیینی و بزرگداشت محتشم کاشانی عنوان کرد و گفت: شاعران و هنرمندان نقش مهمی در ترویج فرهنگ عاشورا، ایثار و شهادت در جامعه دارند.
همچنین حسینعلی قنبری مدیر کانون بسیج هنرمندان نکا با تشریح برنامهها و فعالیتهای این کانون، بر آمادگی مجموعه برای پیگیری مطالبات و دغدغههای هنرمندان تأکید کرد.
در ادامه این محفل ادبی، شاعران حاضر اشعاری با موضوعات عاشورا، دفاع مقدس، مقاومت و شهدا قرائت کردند.
در پایان این مراسم، حکم مسئولیت حدیثه صالحی به عنوان مسئول انجمن شعر کانون بسیج هنرمندان شهرستان نکا از سوی امام جمعه نکا به وی اعطا شد.
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