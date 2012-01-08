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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۹:۲۸

به مناسبت اربعین حسینی/

ویژه برنامه اشک محتشم در کاشان برگزار می شود

ویژه برنامه اشک محتشم در کاشان برگزار می شود

کاشان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان گفت: به مناسبت اربعین حسینی و در آستانه سالروز تولد محتشم کاشانی، ویژه برنامه اشک محتشم در کاشان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نادعلی اظهار داشت: این ویژه برنامه در راستای اجرای برنامه های ادبی و در قالب سوگواره هنر در ساحت عاشورا برای نخستین بار 20 دی‌ماه سال جاری در فرهنگسرای مهر این سازمان برگزار می‌شود.

وی محتشم کاشانی را از نام آورترین شاعران عاشورایی در میان شاعران شیعه و مدیحه سرای اهل بیت (ع) دانست و افزود: به منظور آشنایی دوستداران اهل بیت(ع) با ادبیات غنی فارسی در رابطه با شخصیت امام حسین(ع)، ترکیب بند بلند و ماندگار محتشم کاشانی توسط استاد عبدالرضا مدرس زاده متن خوانی می شود.

نادعلی شعرخوانی شاعران عاشورایی، تجلیل از شاعر عاشورایی و اجرای نمایش مذهبی رستاخیز نوشته مهدی راحمی به کارگردانی سید مجتبی جدی را از مهم ترین برنامه های محفل ادبی (اشک محتشم) دانست.

به گزارش مهر، کمال الدین علی محتشم کاشانی دارای لقب شمس الشعرای کاشانی شاعر ایرانی در آغاز سده 10 هجری و هم دوره با پادشاهی شاه طهماسب صفوی در کاشان زاده شد .

وی با سرودن 12 بند در مرثیه شهدای کربلا مقام والایی در مرثیه خوانی کسب کرد.

یازدهمین سوگواره هنر در ساحت عاشورا در قالب شعر عاشورایی، نمایشگاه عکس، اجرای نمایش های مذهبی، نواهای عاشورایی، تجلیل از خادمان فرهنگ عاشورا، ویژه برنامه محتشم خوانی با مرور 12 بند عاشورایی محتشم و گلهای بوستانی به مدت سه روز از 19 دی ماه سال جاری در فرهنگسرای مهر سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان برگزار می شود.　

کد مطلب 1503847

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