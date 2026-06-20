پیگیری قضایی صداوسیما درباره سخنانی که روی آنتن مطرح شد؛ استعفای مدیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صداوسیما، اداره کل روابط عمومی صداوسیما در اطلاعیه ای نسبت به سخنان یکی از نمایندگان مجلس توضیحاتی را ارائه کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
«به استحضار مخاطبان محترم شبکه خبر میرساند اظهارات یک نماینده مجلس دعوتشده به برنامه امروز زنده این شبکه و اشاره ناقص و مخدوش وی به برخی اسناد دارای طبقهبندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است و سازمان صداوسیما پیگیریهای لازم را در این خصوص در دستور کار قرار میدهد.
شبکه خبر ضمن ابراز تاسف بابت بیتوجهی مهمان مذکور به قواعد اخلاقی و الزامات آنتن زنده، به اطلاع میرساند مدیریت این شبکه ضمن پذیرش استعفای مدیرکل مربوطه، برخوردهای انضباطی لازم را به دلیل بیتوجهی به الزامات برنامههای زنده و سهلانگاری در مدیریت حرفهای به عمل خواهد آورد.»
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