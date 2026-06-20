به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، که در رأس هیأتی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است، با مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، رئیسجمهور ضمن قدردانی از رویکرد برادرانه، مسئولانه و متعهدانه دولت پاکستان در حمایت از روند گفتوگوها و تلاشهای دیپلماتیک منجر به توافق آتشبس و پایان جنگ، نقش سازنده و مؤثر پاکستان را در پشتیبانی از مسیر دیپلماسی و کمک به تثبیت نتایج حاصل از مذاکرات مورد تأکید قرار داد.
پزشکیان همچنین با اشاره به اراده جدی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش و تعمیق روابط با پاکستان در تمامی حوزههای مورد علاقه طرفین، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده موجود در مناسبات دو کشور تأکید کرد.
در همین راستا مقرر شد هیأتی عالیرتبه به سرپرستی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، به پاکستان سفر کرده و زمینههای توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری و سایر حوزههای مشترک را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.
وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیسجمهور و استقبال از حصول توافق آتشبس و پایان جنگ، از تلاشها و تدابیر دیپلماتیک دکتر پزشکیان و دکتر قالیباف، دکتر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و دکتر اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در مدیریت مؤثر روندهای سیاسی و دیپلماتیک قدردانی کرد.
سید محسن نقوی همچنین از رهنمودها و هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای، و نقش راهبردی و هوشمندانه معظمله در حمایت از روندهای دیپلماتیک و کمک به پایان یافتن بحران و برقراری آتشبس تقدیر کرد.
وزیر کشور پاکستان در ادامه با تأکید بر اهمیت راهبردی روابط تهران و اسلامآباد، اظهار داشت که دولت پاکستان مصمم است سطح همکاریهای دوجانبه را در تمامی عرصهها، بهویژه در حوزههای اقتصادی و تجاری، به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
سید محسن نقوی همچنین اعلام کرد سفیر جدید پاکستان در تهران با مأموریت ویژه توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری و راهبردی میان دو کشور فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
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