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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۳

جام جهانی ۲۰۲۶؛

تصویرسازی برای بازیکنان تیم ملی ایران قبل از بازی با بلژیک

تصویرسازی برای بازیکنان تیم ملی ایران قبل از بازی با بلژیک

واحد آنالیز تیم ملی فوتبال ایران با تهیه و پخش مستمر تصاویر و ویدئوهای فنی و تاکتیکی، بازیکنان را در جریان جزئیات بازی بلژیک، حریف خود قرار داد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه دیدار با بلژیک، برنامه ویژه‌ای را برای افزایش آمادگی ذهنی و تاکتیکی ملی‌پوشان اجرا کرده است؛ روشی که پیش‌تر نیز در کمپ تیخوانای مکزیک و پیش از مسابقه با نیوزیلند مورد استفاده قرار گرفت.

در این برنامه، برای هر بازیکن اطلاعات اختصاصی مربوط به حریف مستقیمش در تیم بلژیک تهیه شده و روی دیوار اتاق او نصب شد. این اطلاعات شامل ویژگی‌های فنی، نقاط قوت و ضعف و همچنین وظایف تاکتیکی بازیکنان تیم بلژیک بود تا ملی‌پوشان در طول شبانه‌روز بارها آن را مرور کرده و با شناخت بیشتری نسبت به رقیب خود وارد زمین شوند.

همزمان، واحد آنالیز تیم ملی نیز با تهیه و پخش مستمر تصاویر و ویدئوهای فنی و تاکتیکی، بازیکنان را در جریان جزئیات بازی حریف خود قرار داد.

این ویدئوها از طریق تلویزیون اتاق‌ها نمایش داده شد تا بازیکنان حتی در زمان استراحت نیز فرصت مرور نکات مهم و افزایش شناخت خود را از رقبای احتمالی‌شان در تیم بلژیک داشته باشند.

کد مطلب 6866248

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