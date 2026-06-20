کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با بلژیک راهی لس آنجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز با بدرقه توسط رییس فدراسیون فوتبال و هواداران ایرانی-مکزیکی عازم فرودگاه شدند.

این پرواز با حدود ۳۰ دقیقه تاخیر به سمت لس آنجلس انجام شد.

ملی پوشان ایران به محض حضور در لس آنجلس، باید تمرین رسمی و آخر خود را پیش از دیدار برابر بلژیک برگزار کنند. این تمرین از ساعت ١۶:٣٠ به وقت محلی (سه بامداد به وقت تهران) در باشگاه گلکسی لس آنجلس برگزار خواهد شد. سپس امیر قلعه‌نویی و سعید عزت الله از ساعت ١٨:۴۵ به وقت محلی (۵:١۵ بامداد در آمریکا) در نشست خبری شرکت خواهند کرد.

دیدار تیم های ملی ایران و بلژیک ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه یکشنبه در گروه G جام حهانی در ورزشگاه سوفی لس آنجلس به مصاف هم گیر می روند.

شاگردان قلعه‌نویی در نخستین بازی مقابل نیوزیلند ۲ - ۲ مساوی کردند.