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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶

برای دومین بازی در جام جهانی ۲۰۲۶؛

کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با بلژیک راهی لس آنجلس شد

کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با بلژیک راهی لس آنجلس شد

کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با بلژیک راهی لس آنجلس آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز با بدرقه توسط رییس فدراسیون فوتبال و هواداران ایرانی-مکزیکی عازم فرودگاه شدند.

این پرواز با حدود ۳۰ دقیقه تاخیر به سمت لس آنجلس انجام شد.

ملی پوشان ایران به محض حضور در لس آنجلس، باید تمرین رسمی و آخر خود را پیش از دیدار برابر بلژیک برگزار کنند. این تمرین از ساعت ١۶:٣٠ به وقت محلی (سه بامداد به وقت تهران) در باشگاه گلکسی لس آنجلس برگزار خواهد شد. سپس امیر قلعه‌نویی و سعید عزت الله از ساعت ١٨:۴۵ به وقت محلی (۵:١۵ بامداد در آمریکا) در نشست خبری شرکت خواهند کرد.

دیدار تیم های ملی ایران و بلژیک ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه یکشنبه در گروه G جام حهانی در ورزشگاه سوفی لس آنجلس به مصاف هم گیر می روند.

شاگردان قلعه‌نویی در نخستین بازی مقابل نیوزیلند ۲ - ۲ مساوی کردند.

کد مطلب 6866224

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